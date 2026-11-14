Любовь к сувенирам у нас в генах: люди собирали памятные предметы еще 500 000 лет назад (фото)
Задолго до того, как люди начали собирать сувениры из путешествий, древние предки человечества, вероятно, приобрели подобную привычку по гораздо более глубокой причине. Археологические данные свидетельствуют о том, что примерно 500 000 лет назад древние люди уже хранили необычные камни и старые орудия труда.
Исследователи из Тель-Авивского университета охарактеризовали это поведение как "сувенирную нишу". Их исследование показало, что Homo erectus и ранние неандертальцы намеренно собирали предметы, не имевшие практической ценности, но, судя по всему, имевшие личное значение, пишет IFLScience.
Один из самых ярких примеров связан с пещерой Кесем в Израиле, где археологи обнаружили красочные камешки, которые собирали и хранили в период от 400 000 до 200 000 лет назад. Эти камешки не имели очевидного практического назначения, что свидетельствует о том, что их ценность, вероятно, выходила за пределы физических свойств.
Другие примеры были найдены в долине Сакхнин, где древний предок человека, вероятно Homo erectus, изготавливал ручные топоры из камней, содержащих кристаллы и геоды. Эти материалы было трудно обрабатывать, что дает основания предположить, что их выбирали не из-за их полезности. Исследователи предположили, что ранние люди, возможно, придавали их необычному внешнему виду духовное значение.
Археологи также обнаружили древние кремневые орудия в Ревадиме, Джалджулии и пещере Кесем. Некоторые из них имели два чётко выраженных слоя патины — изменение поверхности, возникающее со временем под воздействием окружающей среды. Это свидетельствует о том, что орудия были собраны значительно позже после их первоначального использования.
Исследователи полагают, что люди, которые собирали эти предметы, возможно, намеренно сохраняли их изношенный вид. Вместо того чтобы относиться к ним как к обычным орудиям труда, они, вероятно, ценили историю, связанную с каждым предметом.
Авторы исследования выдвинули гипотезу, что такие предметы, взятые из определенного места, могли помочь владельцу вспомнить событие, встречу или опыт, связанные с этим местом. Таким образом, материальные предметы, вероятно, помогали древним людям сохранять воспоминания о своем окружении.
Исследователи также предположили, что эти предметы могли служить доказательством того, что событие, о котором они вспоминали, действительно имело место. Камень или старый инструмент служили физическим напоминанием о пережитом опыте, что, вероятно, помогало людям отличать настоящие воспоминания от вымышленных.
По словам автора исследования Рана Баркаи, такое поведение могло сформироваться около 500 000 лет назад, поскольку охотники-собиратели в Леванте сталкивались со значительными изменениями в своей среде обитания.
"Исчезновение крупных животных, в частности слонов, заставило первобытных людей разрабатывать новые методы охоты и осваивать охотничьи угодья, где обитали такие животные, как лань и дикий рогатый скот", — пояснил Баркаи. "Предметы, принесенные из этих мест, могли помочь им сохранить личную связь с территориями, которые отныне обеспечивали им средства к существованию".
По мере того как люди стали полагаться на различные охотничьи угодья, запоминание конкретных мест и прошлого опыта, вероятно, приобретало всё большее значение. Хранение предметов из этих мест могло помочь им поддерживать связь со знакомыми ландшафтами и помнить, где они находили пищу.
Автор исследования Йоав Рам высказал предположение, что коллекционирование сувениров, возможно, сыграло определенную роль в развитии автобиографической памяти, которая позволяет людям вспоминать события из своей жизни.
"Когда древние люди приносили в свою пещеру красочный камень или старый инструмент, найденный ими на природе, этот предмет, возможно, помогал им вспоминать важное событие или встречу до конца жизни", — сказал Рам.
Однако исследователи признали, что это объяснение остаётся гипотезой, а не доказанным описанием того, как эволюционировала человеческая память.
Возможно, существовала и гораздо более простая причина сбора необычных предметов: первобытным людям, возможно, просто нравился их вид. Подобное объяснение было предложено в отношении морских окаменелостей, найденных в пещере в Испании, где дети неандертальцев, вероятно, собирали окаменелых моллюсков исключительно для удовольствия.
Независимо от того, служили ли эти древние предметы напоминанием о важных событиях или их собирали из-за их привлекательности, их наличие позволяет заглянуть в поведение наших предков. Привычка хранить значимые предметы может быть гораздо древнее, чем считалось ранее, что, возможно, свидетельствует о ранней связи между материальными ценностями, личными воспоминаниями и человеческой идентичностью.
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