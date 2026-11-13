Молодих морських черепах виявили в несподіваному місці: що привабило тварин

За словами дослідників, молоді морські черепахи обрали собі несподіване місце в Оманській затоці — вважається, що їх приваблюють укриття та велика кількість їжі.

Несподівано для вчених, охоронювана водно-болотна територія в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) стала справжнім оазисом для однієї групи молодих морських черепах. Дослідники не знають напевно, але припускають, що молодь приваблює велика кількість їжі та укриття, пише Popular Science.

У ході нового дослідження вчені стежили за дев’ятьма молодими особинами зеленої черепахи (Chelonia mydas) і виявили, що ті проводять понад 80 % свого часу в заповідній зоні Аль-Курм-ва-Лехфайя (Al Qurm Wa Lehhfaiiah) — штучно створеній лагуні на узбережжі Оманської затоки в ОАЕ.

Відомо, що водойма була створена у 2003 році як продовження мангрових заростей Хор-Кальба. Через 10 років утворена тут заповідна зона Аль-Курм-ва-Лехфайя була визнана водно-болотним угіддям міжнародного значення в рамках Рамсарської конвенції, а також включена до переліку ключових територій для збереження біорізноманіття.

За словами співавтора нового дослідження, еколога, який спеціалізується на охороні морського середовища в Ексетерському університеті, доктора Оуена Ексетера, результати їхньої спільної з колегами нової роботи показують, наскільки важливу роль можуть відігравати прибережні водно-болотні угіддя для молодих зелених черепах.

Те, що черепахи використовують штучний водойм, ймовірно, зумовлено вдалим збігом обставин — простіше кажучи, це приклад того, як дика природа знаходить спосіб існувати у світі, який дедалі більше змінюється під впливом людини. Втім, навряд чи це було б можливо без природних мангрових заростей, пов’язаних із цією системою.

Дослідники зазначають, що дно водойми, яку обрали собі черепахи, вкрите водоростями, що, як вважається, забезпечує черепахам достатній запас їжі. Цікаво, що цей водойм також відвідують акули. Дані свідчать, що черепахи виявляють "сильну прив’язаність" до цього штучного об’єкта: ймовірність зустріти їх тут у п’ять разів вища, ніж у прилеглих районах.

Хоча штучні водойми, як показує дослідження, можуть слугувати притулком для тварин, мангрові протоки відіграють надзвичайно важливу роль, з’єднуючи молодих черепах із відкритим морем. Ці протоки дають змогу тваринам переміщатися разом із припливами та відпливами, що підкреслює необхідність захисту всієї екосистеми в цілому, а не окремих її частин.

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