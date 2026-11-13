Молодых морских черепах обнаружили в неожиданном месте: что привлекло животных

По словам исследователей, молодые морские черепахи облюбовали неожиданное место в Оманском заливе — считается, их манят укрытия и обилие пищи.

Неожиданно для ученых охраняемая водно-болотная территория в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) стала настоящим оазисом для одной группы молодых морских черепах. Исследователи не знают наверняка, но полагают, что молодняк привлекает обилие пищи и укрытия, пишет Popular Science.

В ходе нового исследования ученые отслеживали девять молодых особей зеленой черепахи (Chelonia mydas), когда обнаружили, что те проводят более 80% своего времени в заповедной зоне Аль-Курм-ва-Лехфайя (Al Qurm Wa Lehhfaiiah) — искусственно созданной лагуне на побережье Оманского залива в ОАЭ.

Известно, что водоем был создан в 2003 году как продолжение мангровых зарослей Хор-Кальба. Спустя 10 лет образованная здесь заповедная зона Аль-Курм-ва-Лехфайя была признана водно-болотным угодьем международного значения в рамках Рамсарской конвенции, а также включена в перечень ключевых территорий для сохранения биоразнообразия.

По словам соавтора нового исследования, эколога, специализирующегося на охране морской среды в Эксетерском университете, доктора Оуэна Эксетера, результаты их с коллегами новой работы показывают, насколько важную роль могут играть прибрежные водно-болотные угодья для молодых зеленых черепах.

То, что черепахи используют искусственный водоем, вероятно, обусловлено удачным стечением обстоятельств — проще говоря, это пример того, как дикая природа находит способ существовать в мире, который все больше меняется под воздействием человека. Впрочем, вряд ли это было бы возможно без естественных мангровых зарослей, связанных с данной системой.

Исследователи отмечают, что дно водоема, облюбованного черепахами, покрыто водорослями, что, как считается, обеспечивает черепахам достаточный запас пищи. Любопытно, что этот водоем также посещают и акулы. Данные указывают, что черепахи демонстрируют "сильную привязанность" к этому искусственному объекту: вероятность встретить их здесь в пять раз выше, чем в прилегающих районах.

Хотя искусственные водоемы, как показывает исследование, может служить убежищем для животных, мангровые протоки играют важнейшую роль, связывая молодых черепах с открытым морем. Эти протоки позволяют животным перемещаться вместе с приливами и отливами, что подчеркивает необходимость защиты всей экосистемы целиком, а не отдельных ее частей.

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