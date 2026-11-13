Открыт крупнейший в мире мост над оживленным шоссе: ящерица и пара койотов прошли первыми (фото)

Крупнейший в мире экодук для диких животных откроется лишь в следующем месяце, но ученые уже установили фотоловушки и следят за первыми посетителями.

До официального открытия крупнейшего в мире экодука имени Уоллис Анненберг (Wallis Annenberg Wildlife Crossing) осталось четыре недели, однако ученые уже установили фотоловушки и следят за тем, что здесь происходит. Наблюдения показывают, что первые посетители уже пересекли уникальный для Калифорнии переход для животных — ими стали: ящерица и два койота, пишет IFLScience.

Экодук имени Уоллис Анненберг — озелененный мост над оживленным шоссе 101 в городе Агура-Хиллз, который позволяет животными перемещаться в пределах их естественной среды обитания, не рискую попасть под колеса автомобилей. Сооружение длиной 380 метров и шириной 240 метров является крупнейшим в мире переходом для диких животных — перекрывает 10 полос движения.

Официальное открытие перехода для животных намечено на 2 декабря — к этому времени будет полностью завершено обустройство склонов, ведущих к мосту. Впрочем, несмотря на то, что переход официально все еще не открыт, сотрудники парковой службы уже заметили первых животных, которые воспользовались проходом — ящерица и койоты.

27 октября Служба национальных парков США зафиксировала появление первого крупного млекопитающего: фотоловушки сняли одинокого койота, поднимавшегося по южному склону еще не достроенного перехода. Позже, рано утром 5 ноября, на объекте был замечен еще один койот.

Фото второго койота, который воспользовался переходом над шоссе Фото: NPS

Представители проекта Wallis Annenberg Wildlife Crossing отмечают, то, что животные не придерживаются установленного расписания, это хороший знак: переход будет востребован. Ученые уже отмечали, что рыжие рыси, койоты, серые лисицы, чернохвостые олени и пумы регулярно пользуются тропой, проходящей в непосредственной близости от моста — все они могут получить пользу от этого перехода.

Отметим, что за территорией наблюдает множество камер: с их помощью биологи из Службы национальных парков будут следить за перемещением диких животных и изучать, как экосистема реагирует на восстановление связей между ее частями.

Проект перехода для диких животных имени Уоллис Анненберг (Wallis Annenberg Wildlife Crossing) разрабатывался десятилетиями. Все началось в 1990 году, когда исследование показало, что шоссе 101 отрезало горы Санта-Моника от холмов Сими-Хиллз. Это создало дополнительные трудности для местной популяции пум, находящейся в уязвимом положении, а также для ряда других видов животных. Спустя 36 лет ученым все же удалось достичь успеха.

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