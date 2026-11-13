Відкрито найбільший у світі міст над жвавою автомагістраллю: ящірка та пара койотів пройшли першими (фото)

Найбільший у світі екопарк для диких тварин відкриється лише наступного місяця, але вчені вже встановили фотопастки й стежать за першими відвідувачами.

До офіційного відкриття найбільшого у світі екопереходу імені Волліс Анненберг (Wallis Annenberg Wildlife Crossing) залишилося чотири тижні, проте вчені вже встановили фотопастки й стежать за тим, що тут відбувається. Спостереження показують, що перші відвідувачі вже перетнули унікальний для Каліфорнії перехід для тварин — ними стали: ящірка та два койоти, пише IFLScience.

Екодук імені Волліс Анненберг — озеленений міст над жвавою автомагістраллю 101 у місті Агура-Хіллз, який дає змогу тваринам переміщатися в межах їхнього природного середовища існування, не ризикуючи потрапити під колеса автомобілів. Споруда довжиною 380 метрів і шириною 240 метрів є найбільшим у світі переходом для диких тварин — вона перекриває 10 смуг руху.

Офіційне відкриття переходу для тварин заплановано на 2 грудня — до цього часу буде повністю завершено облаштування схилів, що ведуть до мосту. Втім, незважаючи на те, що перехід офіційно ще не відкрито, співробітники паркової служби вже помітили перших тварин, які скористалися проходом — ящірку та койотів.

27 жовтня Служба національних парків США зафіксувала появу першого великого ссавця: фотопастки зафіксували одинокого койота, який піднімався південним схилом ще недобудованого переходу. Пізніше, рано вранці 5 листопада, на об’єкті було помічено ще одного койота.

Фото другого койота, який скористався переходом над шосе Фото: NPS

Представники проєкту Wallis Annenberg Wildlife Crossing зазначають, що те, що тварини не дотримуються встановленого розкладу, є хорошим знаком: перехід буде затребуваним. Вчені вже відзначали, що руді рисі, койоти, сірі лисиці, чорнохвості олені та пуми регулярно користуються стежкою, що пролягає в безпосередній близькості від мосту — всі вони можуть отримати користь від цього переходу.

Зазначимо, що за територією стежать численні камери: за їх допомогою біологи зі Служби національних парків стежитимуть за переміщенням диких тварин і вивчатимуть, як екосистема реагує на відновлення зв’язків між її частинами.

Проєкт переходу для диких тварин імені Волліс Анненберг (Wallis Annenberg Wildlife Crossing) розроблявся протягом десятиліть. Усе почалося в 1990 році, коли дослідження показало, що шосе 101 відрізало гори Санта-Моніка від пагорбів Сімі-Хіллз. Це створило додаткові труднощі для місцевої популяції пум, яка перебуває у вразливому становищі, а також для низки інших видів тварин. Через 36 років вченим все ж вдалося досягти успіху.

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