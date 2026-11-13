Найнебезпечніші у світі: відкрито новий вид темних чарівних грибів — їх краще оминати стороною

Вчені виявили новий вид, що містить смертельну комбінацію речовин, якої раніше ніколи не зустрічали.

Наша планета є домівкою для неймовірної кількості видів, і вчені щойно відкрили новий незвичайний вид. Мова йде про темні чарівні гриби, у яких поєднуються галюциногенні речовини та одні з найнебезпечніших природних токсинів, пише Daily Mail.

Крихітний коричневий гриб отримав назву Galerina indica і був виявлений вченими на вкритих мохом стовбурах пальм у заболочених районах Флориди. Команда з Університету Флориди дослідила зразок і виявила, що ці гриби виробляють як псилоцибін, характерний для галюциногенних грибів, так і аматоксини — групу отрут, що стають причиною більшості смертельних отруєнь грибами в усьому світі. Експерти зазначають, що це перший відомий науці гриб, у якому присутні обидва типи цих речовин.

За словами авторів дослідження, невеликий коричневий гриб, виявлений у болотах Флориди, одночасно виробляє психоделічні сполуки, властиві "чарівним грибам", та аматоксини — такі самі, як у найотруйніших грибів на планеті. Відомо, що ці сполуки зустрічаються у різних, віддалено споріднених груп грибів, проте досі не було зафіксовано випадків їхньої одночасної присутності в межах одного виду.

Зазначимо, що спочатку вчені шукали маловідомі отруйні гриби, але, на свій подив, виявили в них психоделічні речовини. Аналізи показали, що гриб містить псилоцибін і псилоцин, а також два види аматоксинів. Більше того, один із цих токсинів — речовина під назвою альфа-проаманітин — виявився абсолютно новим для науки.

Вчені не знають напевно, але припускають, що гриб, ймовірно, отримав гени, відповідальні за синтез психоделічних речовин, від інших, неспоріднених грибів у результаті рідкісного процесу — горизонтального перенесення генів, який дозволяє організму "запозичувати" корисний генетичний матеріал у іншого виду. Передбачається, що цей перенос відбувся вже після того, як предки цього гриба набули здатності виробляти смертельні токсини.

Автори наголошують, що це відкриття має важливе значення для громадського здоров’я. Справа в тому, що більшість любителів "тихого полювання" помилково вважають: якщо гриб при пошкодженні синіє, то він, найімовірніше, є психоделічним, а не смертельно отруйним. Однак тепер результати нового дослідження показують, що галюциногенні сполуки та небезпечні аматоксини можуть бути присутніми в одному й тому ж виді грибів.

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