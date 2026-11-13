Самые опасные в мире: открыт новый вид темных волшебных грибов — их лучше обходить стороной

Ученые обнаружили новый вид, содержащий смертельную комбинацию веществ, которую никогда не встречали прежде.

Наша планета является домом для невероятного количества видов и ученые только что открыли необычный новый вид. Речь о темных волшебных грибах, в которых сочетаются галлюциногенные вещества и одни из самых опасных природных токсинов, пишет Daily Mail.

Крошечный коричневый гриб получил название Galerina indica и был обнаружен учеными на покрытых мхом стволах пальм в заболоченных районах Флориды. Команда из Университета Флориды изучила образец и обнаружила, что эти грибы вырабатывают как псилоцибин, характерный для галлюциногенных грибов, так и аматоксины — группу ядов, становящихся причиной большинства смертельных отравлений грибами во всем мире. Эксперты отмечают, что это первый известный науке гриб, в котором присутствуют оба типа этих веществ.

По словам авторов исследования, небольшой коричневый гриб, обнаруженный в болотах Флориды, одновременно вырабатывает психоделические соединения, свойственные "волшебным грибам", и аматоксины — такие же, как у самых ядовитых грибов на планете. Известно, что эти соединения встречаются у различных, отдаленно родственных групп грибов, однако до сих пор не было зафиксировано случаев их одновременного присутствия в рамках одного вида.

Отметим, что изначально ученые искали малоизвестные ядовитые грибы, но, к своему удивлению, обнаружили в них психоделические вещества. Анализы показали, что гриб содержит псилоцибин и псилоцин, а также два вида аматоксинов. Более того, один из этих токсинов — вещество под названием альфа-проаманитин — оказался совершенно новым для науки.

Ученые не знают наверняка, но полагают, что гриб, вероятно, получил гены, отвечающие за синтез психоделических веществ, от других, неродственных грибов в результате редкого процесса — горизонтального переноса генов, который позволяет организму "заимствовать" полезный генетический материал у другого вида. Предполагается, что этот перенос произошел уже после того, как предки данного гриба приобрели способность вырабатывать смертельные токсины.

Авторы подчеркивают, что это открытие имеет важное значение для общественного здравоохранения. Дело в том, что большинство любителей "тихой охоты" ошибочно полагают, если гриб при повреждении синеет, то он, скорее всего, является психоделическим, а не смертельно ядовиты. Однако теперь результаты нового исследования показывают, что галлюциногенные соединения и опасные аматоксины могут присутствовать в одном и том же виде грибов.

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