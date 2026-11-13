Спортсмен вихідного дня: чи може одне тренування на тиждень покращити фізичну форму та здоров'я

Виконання всієї тижневої норми фізичних навантажень за одне відвідування спортзалу дійсно допомагає зменшити кількість жиру в області живота. Але є нюанс.

Підхід "спортсмена вихідного дня" виглядає досить привабливо: пропустити тренування протягом тижня, а потім надолужити зганене за один-два дні. Такий підхід може здатися дивним, але для тих, у кого справді немає часу на спорт у будні, він може бути дуже зручним — і при цьому приносити реальну користь для здоров’я, пише Popular Science.

Нещодавнє дослідження, проведене в Гонконзі, підтверджує цю ідею: з'ясувалося, що люди, які виконали всю тижневу норму вправ за одне високоінтенсивне інтервальне тренування, втрачали стільки ж жиру, скільки й ті, хто розподіляв те саме навантаження на три заняття.

Але чи означає це, що підхід "спортсмена вихідного дня" є таким самим ефективним, як і кілька тренувань на тиждень? За словами фізіолога з Колумбійського університету, доктора Кіта Діаса, відповідь залежить від цілей та загального стану здоров’я. Більше того, дослідження показують, що навіть нечасті тренування насправді приносять досить відчутну користь.

У дослідженні, опублікованому в журналі Nature Communications, протягом 16 тижнів спостерігали за 315 дорослими людьми, які мали надлишкову вагу або абдомінальне ожиріння. Учасників розділили на групи: одна група виконувала одне 75-хвилинне HIIT-тренування на тиждень, а інша розподіляла той самий обсяг навантаження на три заняття.

Група, яка тренувалася раз на тиждень, виконувала всі три 25-хвилинні блоки за одне заняття. Учасники другої групи розподілили ці тренувальні блоки на три заняття протягом тижня — по одному блоку за раз. Третя, контрольна група, не займалася фізичними вправами.

За словами доктора Діаса, у двох групах, які виконували тренування, спостерігалося більше зменшення жирової маси: ті, хто тренувався раз на тиждень, втратили приблизно на 0,8 кілограма більше, ніж контрольна група; ті, хто займався тричі на тиждень, — приблизно на 1 кілограм більше. Показники обхвату талії, що відображають ступінь абдомінального ожиріння, також значно покращилися в обох тренувальних групах порівняно з контрольною.

Вчені також відстежували показники кардіореспіраторної витривалості. У групи, яка тренувалася тричі на тиждень, кардіореспіраторна витривалість покращилася приблизно на 11%, тоді як у групи, яка тренувалася раз на тиждень, — приблизно на 6%. За словами доктора Діаса, ймовірно, це пов’язано з тим, що чим частіше ви піддаєте організм навантаженням, тим активніше він адаптується, що призводить до змін у роботі серця, кровоносних судин і м’язів.

Автори дійшли висновку: якщо ваша мета — позбутися зайвого жиру, то тренувань у форматі "спортсмена вихідного дня" може бути достатньо. Однак, якщо йдеться про загальну фізичну форму та здоров’я, слід віддати перевагу тренуванням із розподілом навантажень.

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