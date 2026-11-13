У запеклій суперечці поставлено крапку: що мити спочатку — тіло чи обличчя

Вчені нарешті вирішили суперечку, яка розколола користувачів соціальних мереж, розповівши, що спочатку слід мити під душем — голову чи тіло.

Більшість людей приймають душ щонайменше раз на день, а деякі — навіть частіше. Однак мало хто насправді замислюється над послідовністю своїх дій — наприклад, що ви миєте в першу чергу: волосся, тіло чи обличчя? У соціальних мережах розгорілася палка суперечка на цю тему, і користувачі ніяк не могли дійти єдиної думки — вчені нарешті поставили крапку, пише Daily Mail.

Дехто вважає, що починати слід з миття тіла, тоді як інші стверджують, що спочатку треба мити волосся, а потім тіло. Втім, є й ті, хто стверджує, що головне правило диктує гравітація — митися слід зверху вниз.

Тепер вчені нарешті поставили крапку в цій давній суперечці. За словами доктора Примроуз Фрістоун, мікробіолога з Лестерського університету, спочатку слід мити голову та використовувати кондиціонер, а потім рухатися зверху вниз: обличчя, решта тіла, поступово опускаючись вниз.

Експерти зазначають, що технічно достатньо митися раз на два дні, але якщо ви дуже ретельно ставитеся до гігієни, то, звісно, приймати душ слід частіше. Наприклад, у будинку доктора Фрістоуна рушники використовують не більше одного разу і відразу після використання віддають у прання при температурі 60 °C. Доктор Фрістоун також рекомендує міняти килимки у ванній щотижня — їх теж слід прати при високій температурі, а душову насадку щотижня чистити антибактеріальним засобом.

Втім, незважаючи на те, що доктор Фрістоун вважає, що під час прийняття душу найправильніше спочатку мити голову, потім обличчя, а в останню чергу — тіло, не всі з цим погоджуються.

Наприклад, доктор Маті Раджпут, клінічний директор клініки KSL, стверджує, що порядок дій має бути зворотним. Експерт зазначає, що спочатку під душем слід вимити тіло, потім обличчя і лише потім — волосся. Нібито такий порядок дозволяє уникнути тривалого контакту шкіри та шкіри голови із залишками шампуню та кондиціонера, які можуть закупорити пори та пошкодити волосяні фолікули. Доктор Раджпут також зазначає, що не варто залишати кондиціонер на волоссі, поки ви миєте тіло.

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