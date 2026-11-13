В жарком споре поставлена точка: что мыть первым — тело или лицо

Ученые наконец разрешили спор, который расколол пользователей социальных сетей, рассказав, что первым стоит мыть в душе — голову или тело.

Большинство людей принимают душ минимум раз в день, а некоторые и чаще. Однако мало кто на самом деле задумывается о последовательности своих действий — например, что вы моете в первую очередь: волосы, тело и лицо? В социальных сетях разгорелся жаркий спор на эту тему и пользователи никак не могли прийти к единому мнению — ученые наконец поставили точку, пишет Daily Mail.

Некоторые считают, что начинать стоит с мытья тела, тогда как другие утверждают, что изначально следует заниматься волосами, а затем телу. Впрочем, есть и те, кто утверждает, что главное правило диктует гравитация — мыться стоит сверху вниз.

Теперь ученые наконец-то поставили точку в этом давнем споре. По словам доктора Примроуз Фристоун, микробиолога из Лестерского университета, изначально следует мыть голову и использовать кондиционер, а затем двигаться сверху вниз: лицо, остальное тело, постепенно опускаясь вниз.

Эксперты отмечают, что технически тело достаточно мыть раз в два дня, но если вы очень трепетно относитесь к гигиене, то, конечно, принимать душ следует чаще. Например, в доме доктора Фристоун полотенца используют не более одного раза и сразу после использования отправляют в стирку при температуре 60°C. Доктор Фристоун также рекомендует менять коврики в ванной каждую неделю — их тоже следует стирать при высокой температуре, а душевую лейку еженедельно чистят антибактериальным средством.

Впрочем, несмотря на то, что доктор Фристоун считает, что в душе правильнее всего сначала мыть голову, затем лицо и в последнюю очередь — тело, не все согласны с этим.

Например, доктор Мати Раджпут, клинический директор клиники KSL, утверждает, что порядок действий должен быть обратным. Эксперт утверждает, что изначально в душе стоит вымыть тело, затем лицо и лишь потом — волосы. Якобы такой порядок позволяет избежать длительного контакта кожи и кожи головы с остатками шампуня и кондиционера, которые могут закупорить поры и повредить волосяные фолликулы. Доктор Раджпут также отмечает, что не стоит оставлять кондиционер на волосах, пока вы моете тело.

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