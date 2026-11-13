Традиция печь блины перед Великим постом имела очень прагматичные причины

Масленичный вторник или Жирный вторник появился в Европе как способ избавиться от запасов животных жиров перед Великим постом.

На протяжении почти тысячи лет Великий пост означал сорок дней без мяса, а также без яиц, молока, сливочного масла, свиного сала или кулинарного жира. Церковь подходила к вопросу основательно. Поэтому в последний день перед постом в каждом английском доме возникала проблема: в кладовой оставались запасы — горшок с жиром, миска яиц и кувшин молока. Всё это вскоре оказывалось под запретом, пишет Фокус.

Решением стало тесто, состоящее почти целиком из яиц и молока, которое жарили в таком количестве жира, сколько могла вместить сковорода. У предшествующего дня также было свое название — “Понедельник ломтиков”: в этот день доедали последние куски бекона, жаря их с яйцами, а оставшийся на сковороде жир берегли для блинов на следующее утро.

Французы называют этот день Mardi Gras — “Жирный вторник”. В Украине аналогом Масленичного вторника является второй день Масницы. Украинская Масница длится целую неделю и посвящена чествованию Колодия, продолжению рода и пробуждению природы. В украинском варианте праздника больше внимания уделялось не блинам, а в первую очередь вареникам с творогом и маслом.

В Европе церковные колокола возвещали прихожанам, что пора начинать жарить блины. Блин был способом разом употребить три продукта животного происхождения, прежде чем священник наложит на них запрет. Мука здесь выступала лишь в роли вспомогательного ингредиента.

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