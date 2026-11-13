Традиція пекти млинці перед Великим постом мала дуже практичні причини

Масляний вівторок, або Жирний вівторок, з’явився в Європі як спосіб позбутися запасів тваринних жирів перед Великим постом.

Протягом майже тисячі років Великий піст означав сорок днів без м’яса, а також без яєць, молока, вершкового масла, свинячого сала чи кулінарного жиру. Церква підходила до цього питання ґрунтовно. Тому в останній день перед постом у кожному англійському домі виникала проблема: у коморі залишалися запаси — горщик із жиром, миска яєць і глечик молока. Усе це незабаром опинялося під забороною, пише Фокус.

Рішенням стало тісто, що складалося майже повністю з яєць і молока, яке смажили в такій кількості жиру, скільки могла вмістити сковорідка. У попереднього деня також була своя назва — "Понеділок скибочок": цього дня доїдали останні шматки бекону, смажачи їх із яйцями, а жир, що залишався на сковорідці, зберігали для млинців на наступний ранок.

Французи називають цей день Mardi Gras — "Жирний вівторок". В Україні аналогом Масляного вівторка є другий день Масляної. Українська Масниця триває цілий тиждень і присвячена вшануванню Колодія, продовженню роду та пробудженню природи. В українському варіанті свята більше уваги приділялося не млинцям, а насамперед вареникам з сиром і маслом.

У Європі церковні дзвони сповіщали парафіян, що настав час починати смажити млинці. Млинець був способом одночасно спожити три продукти тваринного походження, перш ніж священик накладе на них заборону. Борошно тут виступало лише як допоміжний інгредієнт.

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