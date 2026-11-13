Спортсмен выходного дня: может ли одна тренировка в неделю улучшить форму и здоровье

Выполнение всей недельной нормы физических нагрузок за одно посещение спортзала действительно помогает уменьшить количество жира в области живота. Но есть нюанс.

Подход "спортсмена выходного дня" выглядит весьма заманчиво: пропустить тренировки в течение недели, а затем наверстать упущенное за один-два дня. Такой подход может показаться странным, но для тех, у кого действительно нет времени на спорт в будни, он может быть весьма удобным — и при этом приносить реальную пользу для здоровья, пишет Popular Science.

Недавнее исследование, проведенное в Гонконге, подтверждает эту идею: выяснилось, что люди, которые выполнили всю недельную норму упражнений за одну высокоинтенсивную интервальную тренировку, теряли столько же жира, сколько и те, кто распределял ту же нагрузку на три занятия.

Но значит ли это, что подход "спортсмена выходного дня" также эффективен, как и несколько тренировок в неделю? По словам физиолога из Колумбийского университета, доктора Кита Диаса, ответ зависит от целей и общего состояния здоровья. Более того, исследования показывают, что даже редкие тренировки на самом деле приносят весьма ощутимую пользу.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, в течение 16 недель наблюдали за 315 взрослыми людьми, имеющими избыточный вес или абдоминальное ожирение. Участников разделили на группы: одна группа выполняла одну 75-минутную HIIT-тренировку в неделю, а другая распределяла тот же объем нагрузки на три занятия.

Группа, тренировавшаяся раз в неделю, выполняла все три 25-минутных блока за одно посещение. Участники второй группы распределили эти тренировочные блоки на три занятия в течение недели — по одному блоку за раз. Третья, контрольная группа не занималась физическими упражнениями.

По словам доктора Диаса, в двух группах, выполнявших тренировки, наблюдалось большее сокращение жировой массы: те, кто тренировался раз в неделю, потеряли примерно на около 0,8 килограмма больше, чем контрольная группа; те, кто занимался трижды в неделю — на около 1 килограмма больше. Показатели окружности талии, отражающие степень абдоминального ожирения, также значительно улучшились в обеих тренировочных группах по сравнению с контрольной.

Ученые также отслеживали показатели кардиореспираторной выносливости. У группы, занимавшейся три раза в неделю, кардиореспираторная выносливость улучшилась примерно на 11%, тогда как в группе, тренировавшейся раз в неделю, — примерно на 6%. По словам доктора Диаса, вероятно, это связано с тем, что чем чаще вы подвергаете организм нагрузкам, тем активнее он адаптируется, что приводит к изменениям в работе сердца, кровеносных сосудов и мышц.

Авторы пришли к выводу: если ваше цель — избавиться от лишнего жира, то тренировок в формате "спортсмена выходного дня" может быть достаточно. Однако, если говорить об общей физической форме и здоровье — следует отдать предпочтение тренировкам с распределением нагрузок.

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