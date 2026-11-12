Рідкісну мозаїку та голову божества розкопали у Туреччині: що відомо про знахідки (фото)

Археологи виявили велику римську мозаїку та скульптурну голову Ероса під час розкопок у стародавньому місті в Туреччині. Ці знахідки проливають світло на те, як монументальні споруди міста змінювалися упродовж століть.

Відкриття відбулося в Помпейополісі, що в районі Ташкьопрю провінції Кастамону. Це місто було важливим центром і слугувало столицею Пафлагонії в римський період, пише Heritage Daily.

Під час сезону 2026 року команда зосередилася на міській базиліці та римській віллі. Усередині базиліки археологи виявили підлогову мозаїку площею приблизно 120–130 квадратних метрів. Вона датується приблизно IV століттям н. е., має геометричні візерунки та збереглася відносно добре.

Фундаментні стіни базиліки виявили у 2025 році. Розкопки 2026 року дозволили встановити її повний план: будівля з трьома нефами та ознаками двох основних етапів будівництва або використання. Заступник керівника розкопок Ахмет Ясін Екінчі датував ці етапи приблизно серединою II століття н. е. та V століттям н. е. Мозаїка простягається по центральному та східному нефах.

Розкопки 2026 року дозволили встановити її повний план: будівля з трьома нефами та ознаками двох основних етапів будівництва або використання Фото: Turkish Ministry of Culture and Tourism

У приміщенні, яке називають східним пастофоріоном, археологи також знайшли скульптурну голову Ероса, грецького бога кохання та бажання. Артефакт датується другою половиною II століття н. е., що робить його на кілька століть старшим за мозаїку. Ерос часто зображувався в грецькому та римському мистецтві як юнацька постать, іноді з крилами.

Ця знахідка доповнює колекцію скульптур, виявлених у Помпейополісі, серед яких статуї та фрагменти, що згодом були передані до музею для збереження. Серед попередніх знахідок була скульптурна голова Афродіти. Дослідники також вивчають, як використовувався комплекс базиліки, оскільки його окремі частини, ймовірно, слугували громадським та релігійним цілям у різні періоди.

Ерос часто зображувався в грецькому та римському мистецтві як юнацька постать, іноді з крилами Фото: Turkish Ministry of Culture and Tourism

Роботи в базиліці тривають, і під землею, ймовірно, ще можуть бути приховані інші ділянки мозаїки. Археологи також досліджують римську віллу, театр та інші великі споруди. У 2027 році команда планує встановити над базилікою постійний захисний дах, поки триватимуть консерваційні роботи.

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