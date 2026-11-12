Археологи знайшли рідкісну скульптуру лева в Л'Аквілі: поблизу має бути ще одна (фото)

В Італії археологи виявили кам'яного лева римської епохи, який, ймовірно, колись охороняв монументальний вхід до стародавнього міста. Скульптура з вапняку була знайдена в Л'Аквілі й може допомогти з'ясувати, як виглядала ця місцевість до будівництва середньовічних стін та воріт.

Лева знайшли на археологічному місці Порта-Барете, де під час розкопок було виявлено сліди різних етапів розвитку міста. Скульптура датується римським періодом і, як вважається, була частиною оздоблення стародавнього монументального входу, що існував до будівництва середньовічних воріт, пише Heritage Daily.

Коли археологи вперше виявили лева у 2014 році, вони припустили, що він стояв з одного боку входу. Навпроти нього, ймовірно, був розміщений другий лев, утворюючи симетричну пару кам'яних вартових. Такі скульптури позначали важливі входи та надавали їм монументального вигляду.

Такі скульптури позначали важливі входи та надавали їм монументального вигляду Фото: Italian Ministry of Culture

Хоча другого лева ще не знайдено, подібні пари кам'яних левів відомі з інших археологічних пам'яток у навколишньому регіоні. Знайдена скульптура є неповною, але її майстерність виконання та археологічний контекст свідчать про важливість цього місця в римський період.

Скульптуру лева наразі перевезли до Академії образотворчих мистецтв у Л'Аквілі. Фахівці оглянуть його стан, матеріал та техніки виготовлення перед початком робіт з консервації та реставрації. Вони також вивчать збережені деталі поверхні, щоб встановити більш точну дату та визначити початкове розташування скульптури.

Після реставрації місцева влада вирішить, де саме слід виставити скульптуру, щоб громадськість могла її побачити.

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