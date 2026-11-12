Археологи обнаружили редкую скульптуру льва в Л'Аквиле: неподалеку должна быть еще одна (фото)

В Италии археологи обнаружили каменного льва римской эпохи, который, вероятно, когда-то охранял монументальный вход в древний город. Скульптура из известняка была найдена в Л'Аквиле и может помочь выяснить, как выглядела эта местность до строительства средневековых стен и ворот.

Льва обнаружили на археологическом объекте Порта-Барете, где в ходе раскопок были найдены следы различных этапов развития города. Скульптура датируется римским периодом и, как считается, была частью убранства древнего монументального входа, существовавшего до строительства средневековых ворот, пишет Heritage Daily.

Когда археологи впервые обнаружили льва в 2014 году, они предположили, что он стоял с одной стороны входа. Напротив него, вероятно, был расположен второй лев, образуя симметричную пару каменных стражей. Такие скульптуры обозначали важные входы и придавали им монументальный вид.

Такие скульптуры обозначали важные входы и придавали им монументальный вид Фото: Italian Ministry of Culture

Хотя второй лев пока не найден, подобные пары каменных львов известны по другим археологическим памятникам в окрестностях. Найденная скульптура является неполной, но мастерство её исполнения и археологический контекст свидетельствуют о важности этого места в римский период.

Скульптуру льва в настоящее время перевезли в Академию изобразительных искусств в Л'Аквиле. Специалисты осмотрят её состояние, материал и технику изготовления перед началом работ по консервации и реставрации. Они также изучат сохранившиеся детали поверхности, чтобы установить более точную дату и определить первоначальное расположение скульптуры.

После реставрации местные власти решат, где именно следует установить скульптуру, чтобы общественность могла её увидеть.

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