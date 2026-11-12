В Турции обнаружили редкую мозаику и голову божества: что известно о находках (фото)

Археологи обнаружили большую римскую мозаику и скульптурную голову Эроса во время раскопок в древнем городе в Турции. Эти находки проливают свет на то, как монументальные сооружения города менялись на протяжении веков.

Открытие состоялось в Помпейополисе, расположенном в районе Ташкёпрю провинции Кастамону. Этот город был важным центром и служил столицей Пафлагонии в римский период, пишет Heritage Daily.

В ходе раскопок 2026 года команда сосредоточила внимание на городской базилике и римской вилле. Внутри базилики археологи обнаружили напольную мозаику площадью примерно 120–130 квадратных метров. Она датируется примерно IV веком н. э., имеет геометрические узоры и сохранилась относительно хорошо.

Фундаментные стены базилики были обнаружены в 2025 году. Раскопки 2026 года позволили установить её полный план: здание с тремя нефами и признаками двух основных этапов строительства или использования. Заместитель руководителя раскопок Ахмет Ясин Экинчи датировал эти этапы примерно серединой II века н. э. и V веком н. э. Мозаика простирается по центральному и восточному нефам.

Раскопки 2026 года позволили установить ее полный план: здание с тремя нефами и признаками двух основных этапов строительства или использования Фото: Turkish Ministry of Culture and Tourism

В помещении, которое называют восточным пастофорионом, археологи также обнаружили скульптурную голову Эроса, греческого бога любви и страсти. Артефакт датируется второй половиной II века н. э., что делает его на несколько веков старше мозаики. Эрос часто изображался в греческом и римском искусстве в виде юноши, иногда с крыльями.

Эта находка пополняет коллекцию скульптур, обнаруженных в Помпеополисе, среди которых есть статуи и фрагменты, которые впоследствии были переданы в музей для сохранения. Среди предыдущих находок была скульптурная голова Афродиты. Исследователи также изучают, как использовался комплекс базилики, поскольку его отдельные части, вероятно, служили общественным и религиозным целям в разные периоды.

Эрос часто изображался в греческом и римском искусстве в образе юноши, иногда с крыльями Фото: Turkish Ministry of Culture and Tourism

Работы в базилике продолжаются, и под землей, вероятно, ещё могут быть скрыты другие участки мозаики. Археологи также исследуют римскую виллу, театр и другие крупные сооружения. В 2027 году команда планирует установить над базиликой постоянную защитную крышу на время проведения консервационных работ.

Другие новости науки