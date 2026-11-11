Завдовжки 100 автобусів: в Індійському океані знайдено унікальну структуру (відео)

В Індійському океані виявлено неймовірний кораловий риф — вчені вважають, що він може бути одним із найбільших у світі.

У ході недавнього дослідження на глибокому зовнішньому схилі тропічного рифу серед Індійського океану розташувалася коралова колонія завдовжки близько 1,5 кілометра — для порівняння, це можна порівняти з сотнею автобусів, збудованих у ряд. Вчені вважають, що вік цієї колонії, ймовірно, обчислюється тисячоліттями, пише Science Alert.

За словами морського біолога Джея Пі Хоббса, йому ніколи не доводилося спостерігати нічого подібного раніше. Відомо, що ці корали роду Pachyseris, які часто називають рожевими коралами. Як правило, колонії цього роду досягають у діаметрі максимум два метри, але на цей вченим справді вдалося виявити справжнього гіганта.

Хоббсу з колегами знадобилося 12 окремих занурень, щоб скласти карту всієї колонії. Навіть діставшись краю, він побачив, що за 10-метровим розривом — там, де частина рифу колись обрушилася — колонія Pachyseris триває, йдучи в морську далечінь. В результаті вчені вважають, що у минулому її довжина, ймовірно, перевищувала два кілометри.

У ході дослідження вчені також зібрали зразки коралу у 50 різних точках колонії. Історично склалося так, що для цілей таксономії зразки коралів зберігали, знебарвлюючи та висушуючи їх — у результаті залишався лише мертвий скелет. Багато музейних експонатів минулих років збереглися саме в такому вигляді, і багато видів коралів було описано та названо на основі вивчення таких останків. Хоча кораловий скелет справді корисний визначення й порівняння фізичних характеристик різних видів, традиційний процес консервації призводить до руйнації ДНК зразка.

Однак сьогодні вчені збирають зразки коралів для досліджень, а також беруть проби тканин, які потім поміщають в етанол і зберігають у морозильній камері за дуже низької температури. Завдяки цьому, коли музей розпочинає секвенування ДНК корала, його повний геном виявляється збереженим.

Щодо віку гігантського коралового рифу, вчені не знають напевно. Але вважають, що якщо це один організм, що складається з безлічі клонів, що накопичувалися, розмножувалися і розросталися протягом багатьох років, то, як зазначає Коуман, його вік може обчислюватися сотнями або навіть тисячами років.

Інші новини науки