Длиной в 100 автобусов: в Индийском океане найдена уникальная структура (видео)

В Индийском океане обнаружен невероятный коралловый риф — ученые считают, что он может быть одним из крупнейших в мире.

В ходе недавнего исследования на глубоком внешнем склоне тропического рифа посреди Индийского океана расположилась коралловая колония длиной около 1,5 километра — для сравнения, это сопоставимо с сотней автобусов, выстроенных в ряд. Ученые считают, что возраст этой колонии, вероятно, исчисляется тысячелетиями, пишет Science Alert.

По словам морского биолога Джея Пи Хоббса, ему никогда не доводилось наблюдать ничего подобного прежде. Известно, что эти кораллы рода Pachyseris, которые часто также называют розовыми кораллами. Как правило, колонии этого рода достигают в диаметре максимум два метра, но на этот ученым действительно удалось обнаружить настоящего гиганта.

Хоббсу с коллегами потребовалось 12 отдельных погружений, чтобы составить карту всей колонии. Даже добравшись до края, он увидел, что за 10-метровым разрывом — там, где часть рифа когда-то обрушилась — колония Pachyseris продолжается, уходя в морскую даль. В результате ученые полагают, что в прошлом ее длина, вероятно, превышала два километра.

В ходе исследования ученые также собрали образцы коралла в 50 различных точках колонии. Исторически сложилось так, что для целей таксономии образцы кораллов сохраняли, обесцвечивая и высушивая их — в итоге оставался лишь мертвый скелет. Многие музейные экспонаты прошлых лет сохранились именно в таком виде, и многие виды кораллов были описаны и названы на основе изучения таких останков. Хотя коралловый скелет действительно полезен для определения и сравнения физических характеристик различных видов, традиционный процесс консервации приводит к разрушению ДНК образца.

Однако сегодня ученые собирают образцы кораллов для исследований, а также берут пробы тканей, которые затем помещают в этанол и хранят в морозильной камере при очень низкой температуре. Благодаря этому, когда музей приступает к секвенированию ДНК коралла, его полный геном оказывается сохраненным.

Что касается возраста гигантского кораллового рифа, ученые не знают наверняка. Но полагают, что если это один организм, состоящий из множества клонов, которые накапливались, размножались и разрастались на протяжении многих лет, то, как отмечает Коуман, его возраст может исчисляться сотнями или даже тысячами лет.

Другие новости науки