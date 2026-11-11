Угроза цунами возрастает в разы: ученые выпустили тревожный прогноз (видео)

Исследователи предупреждают о новой угрозе — согласно прогнозу, риск цунами в фьордах Гренландии повышается.

Гренландское поселение Нугаациак (Nuugaatsiaq) до сих пор остается заброшенным после того, как в 2017 году его накрыло мегацунами, вызванное катастрофическим оползнем: тогда высота волны достигла около 10 метров; четверо местных жителей погибли, а еще десять получили ранения. В новом исследовании ученые изучили особенности двух других крупных нестабильных склонов в этом регионе, и опасаются, что ситуация может повториться в будущем, пишет Science Alert.

Исследования показали, что смертоносное цунами возникло в результате масштабного оползня в соседнем фьорде Каррат: с нестабильного склона горы Уммиаммакку (Ummiammakku) сорвалось до 58 миллионов кубических метров горной породы.

В новом исследовании геолог Мари Кейдинг и ее коллегми из Геологической службы Дании и Гренландии, а также Норвежского геотехнического института, проанализировали два недавно выявленных нестабильных склона в системе фьордов Уумманнак.

Один из крупных склонов во фьорде Каррат, расположенный всего в 3 километрах к западу от места обвала 2017 года, занимает площадь 2,65 миллиона квадратных метров над уровнем моря. Согласно прогнозу ученых, объем горной породы на этом участке составляет около 400 миллионов кубических метров — опасность заключается в том, что эта масса может обрушиться в любой момент. Это делает данный склон одним из крупнейших в мире среди известных активных нестабильных участков.

Существует еще один склон — меньший по размеру, но представляющий "более непосредственную" угрозу — он находится во фьорде Кангерлуарсук. Данные указывают на то, что в случае обрушения этого участка в воду попадет около 30 миллионов кубических метров горной породы. Считается, что именно этот склон создает наиболее острую опасность.

Отметим, что до 2015 года этот фьорд оставался почти незамеченным, однако с тех пора процесс его деформации развивался очень быстро. Весьма вероятно, что в ближайшие годы или десятилетия склон обрушится — целиком или частично — в виде трансляционного оползня, хотя точные сроки предсказать крайне сложно.

Если этот склон обрушится, ученые полагают, что это может привести к возникновению волны высотой от 3 до 7 метров у поселения Уккусиссат, расположенного примерно в 25 километрах; волна достигнет его всего через 6 минут после начала оползня.

Другие новости науки