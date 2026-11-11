Загроза цунамі зростає вдвічі: вчені випустили тривожний прогноз (відео)

Дослідники попереджають про нову загрозу — за прогнозом, ризик цунамі у фіордах Гренландії підвищується.

Гренландське поселення Нугааціак (Nuugaatsiaq) досі залишається занедбаним після того, як у 2017 році його накрило мегацунамі, спричинене катастрофічним зсувом: тоді висота хвилі досягла близько 10 метрів; четверо місцевих жителів загинули, а ще десять отримали поранення. У новому дослідженні вчені вивчили особливості двох інших великих нестабільних схилів у цьому регіоні і побоюються, що ситуація може повторитися в майбутньому, пише Science Alert.

Дослідження показали, що смертоносне цунамі виникло в результаті масштабного зсуву в сусідньому фіорді Каррат: з нестабільного схилу гори Умміаммакку (Ummiammakku) зірвалося до 58 мільйонів кубічних метрів гірської породи.

У новому дослідженні геолог Марі Кейдінг та її колеги з Геологічної служби Данії та Гренландії, а також Норвезького геотехнічного інституту, проаналізували два нещодавно виявлені нестабільні схили в системі фіордів Уумманнак.

Один із великих схилів у фіорді Каррат, розташований лише за 3 кілометри на захід від місця обвалу 2017 року, займає площу 2,65 мільйона квадратних метрів над рівнем моря. Згідно з прогнозом вчених, обсяг гірської породи на цій ділянці становить близько 400 мільйонів кубічних метрів — небезпека полягає в тому, що ця маса може зазнати будь-якої миті. Це робить цей схил одним із найбільших у світі серед відомих активних нестабільних ділянок.

Існує ще один схил — менший за розміром, але представляє "безпосередню" загрозу — він знаходиться у фіорді Кангерлуарсук. Дані вказують на те, що у разі обвалення цієї ділянки у воду потрапить близько 30 мільйонів кубічних метрів гірської породи. Вважається, що саме цей схил створює найгострішу небезпеку.

Зазначимо, що до 2015 року цей фіорд залишався майже непоміченим, проте з того часу процес його деформації розвивався дуже швидко. Цілком імовірно, що найближчими роками чи десятиліттями схил обрушиться — цілком чи частково — у вигляді трансляційного зсуву, хоча точні терміни передбачити вкрай складно.

Якщо цей схил обрушиться, вчені вважають, що це може призвести до виникнення хвилі заввишки від 3 до 7 метрів біля поселення Укусіссат, розташованого приблизно за 25 кілометрів; хвиля досягне його лише через 6 хвилин після початку зсуву.

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