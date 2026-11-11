Перший підтверджений випадок: поблизу Пекіна знайшли частину Великого китайського муру (фото)

Археологи виявили в Пекіні перші підтверджені залишки Великого китайського муру, що датуються династією Суй. Ця знахідка надає нові свідчення про те, як стародавній Китай захищав свої північні кордони та як у цьому регіоні розвивалися ранні оборонні споруди.

Залишки знайшли в Чанпіні, в місцевості Гудалінгоу, під час розкопок, проведених Пекінським інститутом археології в період з серпня по жовтень 2026 року. Дослідники обстежили ділянку площею приблизно 800 квадратних метрів і виявили понад 60 артефактів, серед яких кераміка, фарфор та металеві предмети, пише Heritage Daily.

Серед знахідок були будівельні матеріали, предмети побуту та зброя з кількох історичних періодів, зокрема з часів Північних династій, династії Суй та династії Цзінь. За словами Шан Хенга, заступника наукового співробітника Пекінського інституту археології, оборонний комплекс був зведений переважно в періоди Північної Ці та Суй, хоча деякі його ділянки використовувалися й за часів династії Цзінь.

"Це перший випадок, коли в Пекіні було виявлено залишки Великого китайського муру часів династії Суй", — зазначив Шан.

Оборонний комплекс був зведений переважно в періоди Північної Ці та Суй, хоча деякі його ділянки використовувалися й за часів династії Цзінь Фото: WU YIBIN

Археологи встановили вік цих залишків завдяки кільком знахідкам, зокрема монеті та порцеляні, характерній для того періоду. Ці предмети допомогли дослідникам ідентифікувати частину укріплення як належну до династії Суй, яка правила Китаєм з 581 по 618 рік н. е.

Великий китайський мур не будувалася як єдина суцільна споруда. Упродовж багатьох століть різні китайські держави та династії споруджували, ремонтували та розширювали оборонні стіни.

Ще до династії Суй династія Північна Ці вже збудувала розгалужені укріплення на території північного Китаю. Правителі династії Суй продовжували утримувати та розширювати ці оборонні споруди, щоб захистити північний кордон імперії.

Ще до династії Суй династія Північна Ці вже збудувала розгалужені укріплення на території північного Китаю Фото: WU YIBIN

Залишки в Чанпіні можуть допомогти дослідникам встановити, коли були збудовані ранні ділянки Великого китайського муру, де вони розташовувалися та в якому напрямку простягалися. Знахідки також можуть надати інформацію про те, як була організована військова оборона в цьому регіоні.

Ще однією важливою можливістю для досліджень є порівняння пекінських укріплень із спорудами династії Суй, знайденими в інших частинах північного Китаю, зокрема в провінціях Хебей та Шеньсі.

До цих розкопок жодні залишки Великого китайського муру в Пекіні не були археологічно підтверджені як такі, що датуються династією Суй. Ця знахідка дає історикам новий орієнтир для вивчення раннього розвитку стіни та розуміння того, як захищали стародавній Пекін.

Інші новини науки