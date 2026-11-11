Первый подтвержденный случай: вблизи Пекина нашли часть Великой китайской стены (фото)

Археологи обнаружили в Пекине первые подтвержденные остатки Великой китайской стены, датируемые династией Суй. Эта находка дает новые свидетельства о том, как древний Китай защищал свои северные границы и как в этом регионе развивались ранние оборонительные сооружения.

Остатки были обнаружены в Чанпине, в местности Гудалингоу, во время раскопок, проведенных Пекинским институтом археологии в период с августа по октябрь 2026 года. Исследователи обследовали участок площадью около 800 квадратных метров и обнаружили более 60 артефактов, среди которых керамика, фарфор и металлические предметы, пишет Heritage Daily.

Среди находок были строительные материалы, предметы быта и оружие из нескольких исторических периодов, в частности, со времен Северных династий, династии Суй и династии Цзинь. По словам Шан Хенга, заместителя научного сотрудника Пекинского института археологии, оборонный комплекс был построен преимущественно в периоды Северной Ци и Суй, хотя некоторые его участки использовались и во времена династии Цзинь.

"Это первый случай, когда в Пекине были обнаружены остатки Великой китайской стены времен династии Суй", — отметил Шан.

Оборонный комплекс был построен преимущественно в периоды Северной Ци и Суй, хотя некоторые его участки использовались и во времена династии Цзинь Фото: WU YIBIN

Археологи установили возраст этих остатков благодаря нескольким находкам, в частности монете и фарфору, характерной для того периода. Эти предметы помогли исследователям идентифицировать часть укрепления как принадлежащую династии Суй, которая правила Китаем с 581 по 618 год н. е.

Великая китайская стена не строилась как единое сплошное сооружение. На протяжении многих веков разные китайские государства и династии строили, ремонтировали и расширяли оборонительные стены.

Еще до династии Суй Северная династия Эти уже построила разветвленные укрепления на территории северного Китая. Правители династии Суй продолжали удерживать и расширять эти оборонительные постройки, чтобы защитить северную границу империи.

Еще до династии Суй Северная династия Эти уже построила разветвленные укрепления на территории северного Китая Фото: WU YIBIN

Остатки в Чанпине могут помочь исследователям установить, когда были построены ранние участки Великой китайской стены, где они располагались и в каком направлении простирались. Находки также могут предоставить информацию о том, как организована военная оборона в этом регионе.

Еще одной важной возможностью для исследований является сравнение пекинских укреплений с постройками династии Суй, найденными в других частях северного Китая, в частности в провинциях Хэбэй и Шэньси.

До этих раскопок никакие остатки Великой китайской стены в Пекине не были археологически подтверждены как датируемые династией Суй. Эта находка дает историкам новый ориентир для изучения раннего развития стены и понимания того, как защищали древний Пекин.

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