Перша парова машина була створена ще в Стародавньому Римі, близько 2 тисяч років тому

Близько 2000 років тому в римському Єгипті одна людина створила парову машину. Втім, використовували її лише як іграшку.

Винахідника звали Герон Олександрійський, він жив у І столітті н. е. в одному із найбільших наукових центрів античного світу. У своїх працях він описав десятки механізмів — деякі з них видаються винаходами швидше за XIX століття, ніж епохи імператора Нерона, пише Фокус.

Найвідомішим з них був еоліпіл або Геронова куля — порожня металева куля, встановлена на осі над герметичною посудиною з водою. При нагріванні вода закипала, пара трубками надходила всередину кулі і з силою виривалася назовні через два вигнутих сопла, змушуючи кулю обертатися. По суті, це була найпростіша парова турбіна — вона з'явилася більш ніж за 1600 років до того, як в 1712 в Англії Томас Ньюкомен створив першу практично застосовну парову машину.

Але на цьому Герон не зупинився.

Він спроектував пристрій, який можна вважати першим у світі торговим автоматом. У храмі людина опускала монету у спеціальний проріз. Вона падала на невелику чашу, прикріплену до важеля. Під вагою монети важіль нахилявся, відкриваючи клапан, крізь який витікала “свята вода”. Коли монета сковзала з чаші, важіль повертався у вихідне положення, і подача води припинялася. Подібні автомати, що працюють від монет, знову з'явилися лише у 1880-х роках.

Герон також описав храмові двері, які відчинялися самі собою. Жрець розпалював вогонь на вівтарі, жар нагрівав повітря у прихованій камері під ним, і той витісняв воду у підвішену ємність. Стаючи важчим, ємність натягувала троси, які відчиняли двері. Для людей, що зібралися, це виглядало так, ніби боги почули їхні молитви.

Чому ж у Стародавньому Римі не відбулася промислова революція? Історики досі сперечаються про це. Одні вказують на широке поширення рабства, через що людська праця коштувала дуже дешево. Інші говорять про брак технологій для точної металообробки та відсутність дешевого палива — умов, необхідних для масштабного впровадження таких механізмів. Як би там не було, винаходи Герона здебільшого залишилися лише храмовими дивовижками та цікавими штучками.

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