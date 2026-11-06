Бігову доріжку винайшли для покарання ув"язнених: згодом її визнали надто жорстокою

Бігова доріжка була винайдена у 1818 році як засіб покарання ув’язнених. Згодом у Великій Британії від неї відмовилися, визнавши її надто жорстокою.

Машину для страти створив інженер Вільям Кьюбіт, спостерігаючи за тим, як ув’язнені байдикують у в’язницях. Він вирішив, що їм потрібно прищепити звичку до праці, пише "Фокус".

Пристрій являв собою довге дерев’яне колесо зі сходинками, достатньо широке, щоб на ньому міг розміститися ряд людей. Вони піднімалися вгору, колесо під ними оберталося — і вони знову піднімалися.

Згідно з встановленим розпорядком "робочий день" тривав шість годин: п’ятнадцять хвилин руху, п’ять хвилин відпочинку — і все це в повній тиші. При стандартній швидкості за день ув’язнені долали приблизно 2630 метрів — майже вдвічі більше, ніж висота гори Бен-Невіс. У деяких в’язницях колесо використовували для помелу зерна. В інших воно не було до нічого підключене, і в’язні називали це "молоттям вітру".

Такі пристрої з’явилися в десятках англійських в’язниць. Зокрема, у в’язниці Пентонвілл на них змушували працювати Оскара Вайлда. Закон про в'язниці 1898 року поклав кінець цій практиці, і до 1902 року останнє колесо зупинилося.

Наприкінці 1960-х років один американський інженер почав продавати подібні тренажери для домашнього використання. Сьогодні сучасні фітнес-центри заповнені рядами таких бігових доріжок, звернених до стіни, — а щоб людина не помічала, що відбувається, перед нею зазвичай встановлено телевізор.

Суть покарання полягала зовсім не в самому підйомі сходами. Вона крилася в довгих годинах одноманітних рухів у тому самому темпі — рухів у нікуди, — доки воля людини не ламалася раніше, ніж втомлювалися ноги. Зміцнення фізичного здоров’я ніколи не входило до цілей такого покарання.

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