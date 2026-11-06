Беговую дорожку изобрели для наказания заключенных: позже ее признали слишком жестокой

Беговая дорожка была изобретена в 1818 году как средство наказания заключенных. Со временем в Великобритании от нее отказались, признав слишком жестокой.

Машину для экзекуции создал инженер Уильям Кьюбитт, глядя на то, как бездельничают в тюрьмах заключенные. Он решил, что им нужно привить привычку к труду, пишет Фокус.

Устройство представляло собой длинное деревянное колесо со ступенями, достаточно широкое, чтобы на нем мог разместиться ряд людей. Они шагали вверх, колесо под ними вращалось — и они снова шагали.

По установленному распорядку “рабочий день” длился шесть часов: пятнадцать минут движения, пять минут отдыха — и всё это в полном молчании. При стандартной скорости за день заключенные преодолевали примерно 2630 метров — почти вдвое больше высоты горы Бен-Невис. В некоторых тюрьмах колесо использовали для помола зерна. В других оно не было ни к чему подключено, и заключенные называли это “молотьбой ветра”.

Такие устройства появились в десятках английских тюрем. В частности, в тюрьме Пентонвилл на них заставляли работать Оскара Уайльда. Закон о тюрьмах 1898 года положил конец этой практике, и к 1902 году последнее колесо остановилось.

В конце 1960-х годов один американский инженер начал продавать подобные тренажеры для домашнего использования. Сегодня современные фитнес-центры заполнены рядами таких дорожек, обращенных к стене, — а чтобы человек не замечал происходящего, перед ним обычно установлен телевизор.

Суть наказания заключалась вовсе не в самом подъеме по ступеням. Она крылась в долгих часах однообразных движений в одном и том же темпе — движений в никуда, — пока воля человека не ломалась раньше, чем уставали ноги. Укрепление физического здоровья никогда не входило в цели такого наказания.

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