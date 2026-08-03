Одна тренировка в неделю помогает убрать живот: ученые рассказали, что делать

Ученые говорят, что всего одна тренировка в неделю может уменьшать количество жировых отложений на животе.

Команда ученых из Школы общественного здравоохранения медицинского факультета LKS Гонконгского университета (HKUMed) обнаружила кое-что интересное. Они выяснили, что быстрая интервальная ходьба всего один раз в неделю может уменьшать количество жира в организме и улучшить кардиореспираторную выносливость у взрослых с центральным ожирением (с избыточным весом в области живота), пишет Science Daily.

Результаты были сопоставимы с результатами участников, которые занимались спортом три раза в неделю, что является рекомендуемой частотой в традиционных рекомендациях по физическим упражнениям.

Физические упражнения играют важную роль в борьбе с ожирением и предлагают широкий спектр преимуществ для здоровья. Тем не менее, многим людям, особенно страдающим ожирением, трудно поддерживать регулярную физическую активность в течение длительного времени.

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Интервальные тренировки чередуют более интенсивные периоды упражнений и менее интенсивные периоды активного восстановления. Исследования показали, что это может быть более эффективным по времени способом снижения общего количества жира в организме и висцерального жира по сравнению с непрерывными упражнениями умеренной интенсивности.

С сентября 2021 года по сентябрь 2024 года команда HKUMed провела рандомизированное исследование в Гонконге с участием 315 взрослых китайцев в возрасте 18 лет и старше. Все участники имели избыточный вес и центральное ожирение.

Участники были разделены на три группы. Одна группа выполняла интервальные тренировки один раз в неделю, другая — три раза в неделю, а третья служила контрольной группой.

На 16-й неделе обе группы, занимавшиеся интервальными тренировками, показали схожие улучшения. Участники, которые тренировались один раз в неделю, и те, кто тренировался три раза в неделю, снизили общую массу жира в организме, процент жира в организме и окружность талии. Обе группы также улучшили свою кардиореспираторную выносливость по сравнению с контрольной группой.

“Хотя интервальные тренировки три раза в неделю остаются широко рекомендуемым подходом для терапевтического лечения избыточного ожирения, наши результаты показывают, что интервальные тренировки один раз в неделю предлагают аналогичные преимущества и представляют собой практичную стратегию физических упражнений. Для многих взрослых с центральным ожирением, которым трудно совмещать работу, учебу, семью и другие обязанности, нехватка времени является основным препятствием для занятий спортом несколько дней в неделю”, - пишут авторы исследования.

“Вместо того чтобы полагаться исключительно на частые физические упражнения, можно рассмотреть целесообразную и эффективную альтернативу — интервальные тренировки раз в неделю”, - подытожили ученые.

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