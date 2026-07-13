Мужчины стали вдвое менее "мужественными" за последние 50 лет: медицина подтвердила

Новое исследование показало, что уровень тестостерона у мужчин снизился вдвое за последние полвека.

Полученные данные добавляют опасений по поводу продолжающегося кризиса мужской фертильности. Эксперты говорят, что за последние 50 лет уровень этого гормона у мужчин снизился более чем на 50%.

Тестостерон в мужском организме отвечает не только за выработку спермы и регулировании либидо, он также помогает регулировать настроение, уровень энергии, общий метаболизм. Также он оказывает влияние на мышечную массу и плотность костей, пишет Independent.

Ученые проанализировали данные, которые были получены в ходе шести долгосрочных исследований, измерявших уровень тестостерона у мужчин. В анализ вошли данные об уровнях тестостерона почти у 118 600 мужчин в период с 1972 по 2019 год из пяти стран, включая Израиль, США, Бразилию, Финляндию и Данию.

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Результаты подтвердили, что средний уровень тестостерона у мужчин в 2019 году снизился более чем на 50% в сравнении с 1972 годом. Об этом говорится в работе возглавляемой Хагаем Левином из Школы общественного здравоохранения Брауна Еврейского университета в Хадассе (Израиль).

Признаки снижения уровня тестостерона были подтверждены в каждом отдельном исследовании, включенном в анализ. В совокупности средний темп снижения с 1979 года составил 54%, и, по словам ученых, темпы снижения, по-видимому, ускорились, особенно после 2000 года.

Иными словами, ежегодно уровень тестостерона у мужчин падает примерно на 1%. Ученые называют это устойчивой тенденцией, а не случайностью или статистической ошибкой.

Основными причинами проблемы могут быть ожирение и диабет. Дело в том, что по мере увеличения жировой ткани в организме тестостерон преобразуется в женский гормон эстроген, а уровень тестостерона падает.

Снижение чувствительности к инсулину у больных диабетом, а также высокий уровень сахара в крови могут нарушать функцию гипоталамуса и гипофиза головного мозга. Это снижает сигналы мозга, которые заставляют организм вырабатывать тестостерон.

Ученые также предполагают, что к снижению уровня тестостерона могут способствовать такие факторы окружающей среды, как гормоноразрушающие вещества, содержащиеся в бытовых товарах, например, в так называемых “вечных химикатах”.

Данное исследование еще не прошло рецензирование, но было представлено на конференции Европейского общества репродукции человека и эмбриологии (ESHRE) 2026 в Лондоне.

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