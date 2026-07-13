Чоловіки стали удвічі менш "мужніми" за останні 50 років: це підтвердила медицина

Нове дослідження показало, що рівень тестостерону у чоловіків знизився вдвічі за останні півстоліття.

Отримані дані посилюють побоювання щодо тривалої кризи чоловічої фертильності. Експерти зазначають, що за останні 50 років рівень цього гормону у чоловіків знизився більш ніж на 50%.

Тестостерон у чоловічому організмі відповідає не лише за вироблення сперми та регулювання лібідо, він також допомагає регулювати настрій, рівень енергії та загальний метаболізм. Крім того, він впливає на м’язову масу та щільність кісток, пише Independent.

Вчені проаналізували дані, отримані в ході шести довгострокових досліджень, під час яких вимірювали рівень тестостерону у чоловіків. До аналізу увійшли дані про рівні тестостерону майже у 118 600 чоловіків у період з 1972 по 2019 рік із п’яти країн, зокрема Ізраїлю, США, Бразилії, Фінляндії та Данії.

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Результати підтвердили, що середній рівень тестостерону у чоловіків у 2019 році знизився більш ніж на 50 % порівняно з 1972 роком. Про це йдеться в роботі, очолюваній Хагаєм Левіним зі Школи громадського здоров’я Брауна Єврейського університету в Хадасі (Ізраїль).

Ознаки зниження рівня тестостерону були підтверджені в кожному окремому дослідженні, включеному до аналізу. У сукупності середній темп зниження з 1979 року становив 54%, і, за словами вчених, темпи зниження, судячи з усього, прискорилися, особливо після 2000 року.

Іншими словами, щороку рівень тестостерону у чоловіків знижується приблизно на 1%. Вчені називають це стійкою тенденцією, а не випадковістю чи статистичною похибкою.

Основними причинами цієї проблеми можуть бути ожиріння та діабет. Справа в тому, що в міру збільшення жирової тканини в організмі тестостерон перетворюється на жіночий гормон естроген, а рівень тестостерону знижується.

Зниження чутливості до інсуліну у хворих на діабет, а також високий рівень цукру в крові можуть порушувати функцію гіпоталамуса та гіпофіза головного мозку. Це послаблює сигнали мозку, які змушують організм виробляти тестостерон.

Вчені також припускають, що до зниження рівня тестостерону можуть сприяти такі фактори навколишнього середовища, як речовини, що руйнують гормональний баланс, які містяться в побутових товарах, наприклад, у так званих "вічних хімікатах".

Це дослідження ще не пройшло рецензування, але було представлено на конференції Європейського товариства репродукції людини та ембріології (ESHRE) 2026 року в Лондоні.

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