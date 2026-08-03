Одне тренування на тиждень допомагає прибрати живіт: вчені розповіли, що робити

Вчені кажуть, що лише одне тренування на тиждень може зменшувати кількість жирових відкладень на животі.

Команда вчених із Школи громадського охорони здоров'я медичного факультету LKS Гонконзького університету (HKUMed) виявила щось цікаве. Вони з'ясували, що швидка інтервальна ходьба лише один раз на тиждень може зменшувати кількість жиру в організмі та покращити кардіореспіраторну витривалість у дорослих із центральним ожирінням (з надмірною вагою в області живота), пише Science Daily.

Результати були зіставні з результатами учасників, які займалися спортом тричі на тиждень, що є частотою, що рекомендується, у традиційних рекомендаціях з фізичних вправ.

Фізичні вправи відіграють важливу роль у боротьбі з ожирінням та пропонують широкий спектр переваг для здоров'я. Тим не менш, багатьом людям, що особливо страждають на ожиріння, важко підтримувати регулярну фізичну активність протягом тривалого часу.

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Інтервальні тренування чергують інтенсивніші періоди вправ і менш інтенсивні періоди активного відновлення. Дослідження показали, що це може бути ефективнішим за часом способом зниження загальної кількості жиру в організмі та вісцерального жиру порівняно з безперервними вправами помірної інтенсивності.

З вересня 2021 по вересень 2024 року команда HKUMed провела рандомізоване дослідження в Гонконгу за участю 315 дорослих китайців у віці 18 років і старше. Усі учасники мали надмірну вагу та центральне ожиріння.

Учасники були поділені на три групи. Одна група виконувала інтервальні тренування раз на тиждень, інша — тричі на тиждень, а третя служила контрольною групою.

На 16-му тижні обидві групи, які займалися інтервальними тренуваннями, показали подібні покращення. Учасники, які тренувалися один раз на тиждень, і ті, хто тренувався три рази на тиждень, знизили загальну масу жиру в організмі, відсоток жиру в організмі та коло талії. Обидві групи також покращили свою кардіореспіраторну витривалість порівняно з контрольною групою.

"Хоча інтервальні тренування три рази на тиждень залишаються широко рекомендованим підходом для терапевтичного лікування надмірного ожиріння, наші результати показують, що інтервальні тренування один раз на тиждень пропонують аналогічні переваги і являють собою практичну стратегію фізичних вправ. Для багатьох дорослих з центральним ожирінням, яким важко поєднувати роботу, яким важко поєднувати роботу, яким важко поєднувати роботу перешкодою для зайняття спортом кілька днів на тиждень”, — пишуть автори дослідження.

"Замість покладатися виключно на часті фізичні вправи, можна розглянути доцільну і ефективну альтернативу — інтервальні тренування раз на тиждень", — підсумували вчені.

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