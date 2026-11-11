Первая паровая машина была создана еще в Древнем Риме, около 2 тысяч лет назад

Около 2000 лет назад в римском Египте один человек создал действующую паровую машину. Впрочем, использовали ее лишь как игрушку.

Изобретателя звали Герон Александрийский, он жил в I веке н. э. в одном из крупнейших научных центров античного мира. В своих трудах он описал десятки механизмов — некоторые из них кажутся изобретениями скорее XIX века, чем эпохи императора Нерона, пишет Фокус.

Самым известным из них был эолипил или Геронов шар — полый металлический шар, установленный на оси над герметичным сосудом с водой. При нагревании вода закипала, пар по трубкам поступал внутрь шара и с силой вырывался наружу через два изогнутых сопла, заставляя шар вращаться. По сути, это была простейшая паровая турбина — она появилась более чем за 1600 лет до того, как в 1712 году в Англии Томас Ньюкомен создал первую практически применимую паровую машину.

Но на этом Герон не остановился.

Он спроектировал устройство, которое можно считать первым в мире торговым автоматом. В храме человек опускал монету в специальную прорезь. Она падала на небольшую чашу, прикрепленную к рычагу. Под тяжестью монеты рычаг наклонялся, открывая клапан, через который вытекала “святая вода”. Когда монета соскальзывала с чаши, рычаг возвращался в исходное положение, и подача воды прекращалась. Подобные автоматы, работающие от монет, вновь появились лишь в 1880-х годах.

Герон также описал храмовые двери, которые открывались сами собой. Жрец разжигал огонь на алтаре, жар нагревал воздух в скрытой камере под ним, и тот вытеснял воду в подвешенную емкость. Становясь тяжелее, емкость натягивала тросы, которые распахивали двери. Для собравшихся людей это выглядело так, будто боги услышали их молитвы.

Почему же в Древнем Риме не произошла промышленная революция? Историки до сих пор спорят об этом. Одни указывают на широкое распространение рабства, из-за чего человеческий труд стоил очень дешево. Другие говорят о нехватке технологий для точной металлообработки и отсутствии дешевого топлива — условий, необходимых для масштабного внедрения подобных механизмов. Как бы то ни было, изобретения Герона в большинстве своем остались лишь храмовыми диковинками и занятными вещицами.

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