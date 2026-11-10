Розпочато розслідування: поліція шукає вандалів, які пошкодили древні петрогліфи у штаті Юта (фото)

Федеральні органи влади розпочати пошук винних у пошкодженні древніх петрогліфів у США. Інциденти сталися поблизу міста Моаб, штат Юта, де було пошкоджено наскельні малюнки, вік яких налічує сотні років.

Бюро з управління земельними ресурсами США (BLM) розслідує два окремі інциденти, про які повідомили упродовж одного тижня. Один з них стався вздовж шосе 279, а інший — поблизу популярного туристичного маршруту, пише IFLScience.

В обох випадках вандали, судячи з усього, викарбували свої імена на існуючих петрогліфах або поруч із ними. Пошкодженим зображенням, згідно оцінки вчених, близько 700 років.

Петрогліфи — це зображення, створені шляхом висікання або вишкрібання безпосередньо на поверхні скелі. Вони свідчать про те, як жили люди, у що вірили та як уявляли собі навколишній світ. Висічки в регіоні Моаб створювалися представниками різних культур упродовж багатьох століть.

Вандали викарбували свої імена на існуючих петрогліфах або поруч із ними Фото: BLM

Ці зображення мають значення, що виходить за межі їхньої археологічної цінності. Корінні громади, які мають родові зв'язки з цією місцевістю, і досі вважають ці місця важливою частиною своєї культурної спадщини.

Збитки є особливо серйозними, оскільки стародавнє наскельне мистецтво неможливо просто відреставрувати. Як тільки хтось робить надріз на висіченій поверхні або додає нові знаки, первісний вигляд твору мистецтва назавжди змінюється.

Ці пам'ятки перебувають під захистом Закону про охорону археологічних ресурсів (ARPA) — федерального закону, який забороняє несанкціоноване пошкодження, вилучення або порушення цілісності археологічних ресурсів. Порушення можуть призвести до штрафів, позбавлення волі та обмежень щодо доступу до державних земель.

Бюро з управління земельними ресурсами (BLM) звернулося до відвідувачів із проханням допомогти захистити ці історичні місця та надати інформацію, яка могла б допомогти встановити осіб, відповідальних за нещодавні пошкодження.

Відвідувачам також нагадують, що не слід торкатися різьблень, залишати написи або забирати предмети з археологічних пам'яток. Ці запобіжні заходи допомагають запобігти подальшому пошкодженню крихких залишків та виявляють повагу до місць, які досі мають культурне та духовне значення для сучасних громад.

Інциденти в Юті нагадують, що археологічні пам'ятки є крихкими, незамінними та важливими не лише для дослідників, а й для громад, чия історія залишається пов’язаною з ними.

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