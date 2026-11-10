Начато расследование: полиция ищет вандалов, повредивших древние петроглифы в штате Юта (фото)

Федеральные органы власти приступят к поиску виновных в повреждении древних петроглифов в США. Инциденты произошли вблизи города Моаб, штат Юта, где были повреждены наскальные рисунки, возраст которых насчитывает сотни лет.

Бюро по управлению земельными ресурсами США (BLM) расследует два отдельных инцидента, о которых сообщили в течение одной недели. Один из них произошел вдоль шоссе 279, а другой – вблизи популярного туристического маршрута, пишет IFLScience.

В обоих случаях вандалы, судя по всему, отчеканили свои имена на существующих петроглифах или рядом с ними. Поврежденным изображением, согласно оценке ученых, около 700 лет.

Петроглифы – это изображения, созданные путем вырубки или выскабливания непосредственно на поверхности скалы. Они говорят о том, как жили люди, во что верили и как представляли себе окружающий мир. Вырубки в регионе Моаб создавались представителями разных культур на протяжении многих веков.

Вандалы отчеканили свои имена на существующих петроглифах или рядом с ними Фото: BLM

Эти изображения имеют значение, выходящее за пределы их археологической ценности. Коренные общины, имеющие родовые связи с этой местностью, до сих пор считают эти места важной частью своего культурного наследия.

Ущерб особенно серьезный, поскольку древнее наскальное искусство невозможно просто отреставрировать. Как только кто делает надрез на высеченной поверхности или придает новые знаки, первоначальный вид произведения искусства навсегда меняется.

Эти памятки находятся под защитой Закона об охране археологических ресурсов (ARPA) — федерального закона, запрещающего несанкционированное повреждение, изъятие или нарушение целостности археологических ресурсов. Нарушения могут привести к штрафам, лишению свободы и ограничениям доступа к государственным землям.

Бюро по управлению земельными ресурсами (BLM) обратилось к посетителям с просьбой помочь защитить эти исторические места и предоставить информацию, которая могла бы помочь установить лиц, ответственных за недавние повреждения.

Посетителям также напоминают, что не следует затрагивать резьбы, оставлять надписи или забирать предметы из археологических памятников. Эти меры предотвращают дальнейшее повреждение хрупких остатков и проявляют уважение к местам, которые до сих пор имеют культурное и духовное значение для современных общин.

Инциденты в Юте напоминают, что археологические памятники хрупки, незаменимы и важны не только для исследователей, но и для общин, чья история остается связанной с ними.

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