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У Сонця є прихований компаньйон: ця зірка відповідає за масові вимирання на Землі

У Сонця є прихований компаньйон: ця зірка відповідає за масові вимирання на Землі
У Сонця є прихований компаньйон: ця зірка відповідає за масові вимирання на Землі | Фото: BBC

Фізик стверджує, що десь у космосі знаходиться зірка типу червоного карлика, яку прозвали "Немезіда". Вона "запускає" комети на Землю.

Згідно з гіпотезою фізика Річарда Мюллера з Каліфорнійського університету в Берклі (США), на Хмару Оорта періодично впливає гравітаційне поле прихованої зірки. Це провокує вихід потоку комет із цього регіону космосу, які надходять у внутрішню частину Сонячної системи. Як вважає фізик, саме ці комети стали причиною масових вимирань на нашій планеті. Залишилося лише виявити зірку, яка, як припускається, є супутником Сонця, пише Universe Today.

Хмара Оорта — це велика сферична область космосу, яка оточує Сонячну систему й простягається на відстань до 1,6 світлового року від Сонця. У цій хмарі знаходяться трильйони довгоперіодичних комет та інших крижаних тіл.

Річард Мюллер висунув припущення, що поява довгоперіодичних комет у внутрішній частині Сонячної системи пояснюється не лише впливом зірок, що пролітають повз зовнішні межі Хмари Оорта. Згідно з його гіпотезою, на хмару чинить гравітаційний вплив зірка типу червоного карлика, яка менша й тьмяніша за Сонце, але є супутником нашої зірки. Об’єкт, який отримав прізвисько "Немезіда", разом із Сонцем обертається навколо спільного центру мас, згідно з гіпотезою.

У Сонця є прихований компаньйон: ця зірка відповідає за масові вимирання на Землі
Хмара Оорта. Ілюстрація
Фото: ESA

Періодично ця прихована зірка своєю гравітацією виштовхує тисячі комет із Хмари Оорта. Фізики вважають, що саме ця зірка є причиною масових вимирань на Землі протягом останніх 250 мільйонів років. Гіпотеза передбачає, що масові вимирання відбуваються кожні 26 мільйонів років, і це пов’язано з періодичним зближенням Немезиди з Хмарою Оорта. Мюллер вважає, що найвідоміше масове вимирання, яке сталося 66 млн років тому, коли зникли майже всі динозаври, пов’язане не з падінням астероїда, а саме великої комети.

Якщо Немезіда існує, то наступний катастрофічний удар комети по Землі має статися приблизно через 12–15 мільйонів років.

У Сонця є прихований компаньйон: ця зірка відповідає за масові вимирання на Землі
Якщо Немезіда існує, то наступний катастрофічний удар комети по Землі має статися приблизно через 12–15 мільйонів років
Фото: newburytoday.co.uk

Але ще потрібно виявити приховану зірку, яка, як припускає Мюллер, ховається на тлі величезної кількості інших зірок, що потрапляють у поле зору наземних і космічних телескопів. Розрахунки вченого показують, що цей червоний карлик має невелику масу — близько 5 % маси Сонця або трохи більше.

Хоча більшість астрономів вважає, що Сонце є одиночною зіркою і не має жодного супутника. З іншого боку, варто зазначити, що більшість зірок у нашій галактиці є подвійними, тобто мають супутника. Чому його немає у Сонця, ніхто не знає. Можливо, такий супутник був у минулому у нашої зірки. Хоча Сонце могло завжди бути самотнім.

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