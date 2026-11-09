У Сонця є прихований компаньйон: ця зірка відповідає за масові вимирання на Землі

Фізик стверджує, що десь у космосі знаходиться зірка типу червоного карлика, яку прозвали "Немезіда". Вона "запускає" комети на Землю.

Згідно з гіпотезою фізика Річарда Мюллера з Каліфорнійського університету в Берклі (США), на Хмару Оорта періодично впливає гравітаційне поле прихованої зірки. Це провокує вихід потоку комет із цього регіону космосу, які надходять у внутрішню частину Сонячної системи. Як вважає фізик, саме ці комети стали причиною масових вимирань на нашій планеті. Залишилося лише виявити зірку, яка, як припускається, є супутником Сонця, пише Universe Today.

Хмара Оорта — це велика сферична область космосу, яка оточує Сонячну систему й простягається на відстань до 1,6 світлового року від Сонця. У цій хмарі знаходяться трильйони довгоперіодичних комет та інших крижаних тіл.

Річард Мюллер висунув припущення, що поява довгоперіодичних комет у внутрішній частині Сонячної системи пояснюється не лише впливом зірок, що пролітають повз зовнішні межі Хмари Оорта. Згідно з його гіпотезою, на хмару чинить гравітаційний вплив зірка типу червоного карлика, яка менша й тьмяніша за Сонце, але є супутником нашої зірки. Об’єкт, який отримав прізвисько "Немезіда", разом із Сонцем обертається навколо спільного центру мас, згідно з гіпотезою.

Хмара Оорта. Ілюстрація Фото: ESA

Періодично ця прихована зірка своєю гравітацією виштовхує тисячі комет із Хмари Оорта. Фізики вважають, що саме ця зірка є причиною масових вимирань на Землі протягом останніх 250 мільйонів років. Гіпотеза передбачає, що масові вимирання відбуваються кожні 26 мільйонів років, і це пов’язано з періодичним зближенням Немезиди з Хмарою Оорта. Мюллер вважає, що найвідоміше масове вимирання, яке сталося 66 млн років тому, коли зникли майже всі динозаври, пов’язане не з падінням астероїда, а саме великої комети.

Якщо Немезіда існує, то наступний катастрофічний удар комети по Землі має статися приблизно через 12–15 мільйонів років.

Якщо Немезіда існує, то наступний катастрофічний удар комети по Землі має статися приблизно через 12–15 мільйонів років Фото: newburytoday.co.uk

Але ще потрібно виявити приховану зірку, яка, як припускає Мюллер, ховається на тлі величезної кількості інших зірок, що потрапляють у поле зору наземних і космічних телескопів. Розрахунки вченого показують, що цей червоний карлик має невелику масу — близько 5 % маси Сонця або трохи більше.

Хоча більшість астрономів вважає, що Сонце є одиночною зіркою і не має жодного супутника. З іншого боку, варто зазначити, що більшість зірок у нашій галактиці є подвійними, тобто мають супутника. Чому його немає у Сонця, ніхто не знає. Можливо, такий супутник був у минулому у нашої зірки. Хоча Сонце могло завжди бути самотнім.

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