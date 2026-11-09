У Солнца есть скрытый компаньон: эта звезда отвечает за массовые вымирания на Земле

Физик утверждает, что где-то в космосе находится звезда типа красный карлик, получившая прозвище “Немезида”. Она “запускает” кометы на Землю.

Согласно гипотезе физика Ричарда Мюллера из Калифорнийского университета в Беркли (США), на Облако Оорта периодически оказывает гравитационное влияние скрытая звезда. Это провоцирует выход потока комет из данного региона космоса, которые прибывают во внутреннюю часть Солнечной системы. Как считает физик, именно эти кометы стали причиной массовых вымираний на нашей планете. Осталось только обнаружить звезду, которая, как предполагается, является компаньоном Солнца, пишет Universe Today.

Облако Оорта – это обширная область космоса в виде сферы, которая окутывает Солнечную систему и простирается на расстояние до 1,6 светового года от Солнца. В этом облаке находятся триллионы долгопериодических комет и других ледяных тел.

Ричард Мюллер выдвинул предположение, что появление долгопериодических комет во внутренней части Солнечной системы объясняется не только воздействием проходящих мимо звезд на внешние границы Облака Оорта. Согласно его гипотезе, на облако оказывает гравитационное влияние звезда типа красный карлик, которая меньше тусклее Солнца, но которая является компаньоном нашей звезды. Объект, получивший прозвище Немезида, вместе с Солнцем вращается вокруг общего центра масс, согласно гипотезе.

Облако Оорта. Иллюстрация Фото: ESA

Периодически эта скрытая звезда своей гравитацией выталкивает тысячи комет из Облака Оорта. Физики считает, что эта звезда отвечает за массовые вымирания на Земле за последние 250 миллионов лет. Гипотеза предполагает, что массовые вымирания происходят каждые 26 миллионов и это связан ос периодическим сближением Немезиды с Облаком Оорта. Мюллер считает, что наиболее известное массовое вымирание, которое произошло 66 млн лет назад, когда исчезли почти все динозавры, связано не с падением астероида, а именно крупной кометы.

Если Немезида существует, что следующий катастрофический удар по Земле кометы должны нанести примерно через 12–15 миллионов лет.

Если Немезида существует, что следующий катастрофический удар по Земле кометы должны нанести примерно через 12–15 миллионов лет Фото: newburytoday.co.uk

Но нужно еще обнаружить скрытую звезду, которая как предполагает Мюллер, скрывается на фоне огромного количества других звезд, попадающих в поле зрения наземных и космических телескопов. Расчеты ученого показывают, что этот красный карлик имеет маленькую массу – около 5% массы Солнца или немного больше.

Хотя большинство астрономов считает, что Солнце является одиночной звездой, и у него нет никакого компаньона. С другой стороны, стоит отметить, что большинство звезд в нашей галактике являются двойными, то есть имеют компаньона. Почему его нет у Солнца никто не знает. Возможно, такой напарник был в прошлом у нашей звезды. Хотя Солнце могло всегда быть одиноким.

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