Цей правитель був не чоловіком: археолог розкрив загадку короля Веріки (фото)

Згідно з новою інтерпретацією стародавніх монет, правителем, який сприяв приведенню римських військ до Британії у 43 році н. е., могла бути жінка. Британський археолог вважає, що зображення та латинські написи на монетах Веріки, ставлять під сумнів давне припущення про те, що цей правитель був чоловіком.

Майлз Рассел із Університету Борнмута переглянув раніше відомі монети та поставив під сумнів те, як історики інтерпретували їхні написи та зображення, пише Arkeonews.

У першій половині I століття н. е. Веріка правив атребатами — племенем на півдні Британії. Він підтримував тісні політичні зв'язки з Римом, але зрештою втратив владу під час регіональних конфліктів. Згідно з традиційною інтерпретацією, Веріка тоді звернувся по допомогу до імператора Клавдія.

Римський історик Кассій Діон описав вигнанця з Британії на ім'я Берікус, який переконав Клавдія надіслати військо до Британії. Історики зазвичай ототожнюють Берікуса з Верікою, що робить цього правителя важливою постаттю у подіях, які призвели до римського вторгнення у 43 році н. е.

Однак звернення Веріки не обов'язково було єдиною причиною, через яку Рим розпочав свою військову кампанію. До вторгнення також сприяли експансіоністські амбіції Імперії та політичні розколи серед британських спільнот.

Аргументація Рассела частково зосереджується на монетах, викарбуваних від імені Веріки. На деяких із них зображені вершники, фізичні риси яких, на думку археолога, можна інтерпретувати як жіночі. Він вважає, що ці деталі заслуговують на пильнішу увагу, оскільки вони ставлять під сумнів припущення про те, що Веріка був чоловіком.

На деяких монетах зображені вершники, фізичні риси яких можна інтерпретувати як жіночі Фото: Museums Victoria Collections

Однак на монетах залізної доби не завжди зображувалися портрети правителів, які їх випускали. Їхні зображення могли символізувати військову міць, політичну владу або міфологічних персонажів. Тому навіть якщо деякі воїни на монетах Веріки були жінками, це не означало б автоматично, що правитель був жінкою.

Латинські написи дають ще один привід переглянути традиційну версію подій. На деяких монетах є абревіатура COM F, яку дослідники зазвичай тлумачили як Commios filius, що означає "син Коммія". Рассел припускає, що ці самі літери могли означати Commios filia, тобто "дочка Коммія".

Оскільки абревіатура не дозволяє чітко розрізнити ці два латинські слова, можливі обидва тлумачення. Титул REX, який також зустрічається на монетах Веріки, викликає подібне запитання. Цей латинський термін зазвичай означає "король", але Рассел стверджує, що його також могли застосовувати до жінок-правительок, які були союзниками Риму.

Ця інтерпретація зустріла заперечення з боку фахівців. Роджер Томлін з Оксфордського університету стверджує, що для доведення того, що титул rex використовувався щодо жінок, потрібні чіткі порівняльні докази. Експертка з нумізматики Дафна Неш Бріггс також зазначає, що на деяких монетах, випущених від імені Веріки, зображені фігури, яких можна ідентифікувати як чоловіків.

Існують також питання щодо історичних джерел. Кассій Діон писав приблизно через 160 років після римського вторгнення й описував Берікуса як чоловіка. Однак його розповідь не підтверджує безпосередньо, що Берікус і Веріка були однією й тією ж особою. Це означає, що як ідентифікація, так і традиційне тлумачення статі Веріки потребують ретельного розгляду.

На деяких монетах, випущених від імені Веріки, зображені фігури, яких можна ідентифікувати як чоловіків Фото: Wikimedia Commons

Гіпотеза Рассела також по'язана з дослідженнями щодо становища жінок у Британії залізної доби. У дослідженні, опублікованому в журналі "Nature" у 2025 році, було проаналізовано стародавню ДНК і виявлено докази існування в деяких громадах південної Британії моделей родинних зв'язків та поселень, орієнтованих на жінок.

Дослідження, в якому брав участь Рассел, показало, що жінки в певних громадах, як правило, залишалися в одних і тих самих поселеннях упродовж кількох поколінь, тоді як чоловіки переїжджали до інших громад через шлюб. Ці висновки свідчать про те, що жінки могли відігравати важливу роль у підтримці родинних та громадських зв'язків.

Жінки-правительки вже були відомі в давній британській історії. Боудіка та Картімандуя — два яскраві приклади. Теорія Рассела припускає те, що Веріка також могла бути жінкою, хоча наявних доказів для підтвердження цього недостатньо.

Чи була Веріка чоловіком чи жінкою — це питання залишається відкритим, але ця дискусія демонструє, як добре відомі археологічні докази можуть поставити під сумнів усталені уявлення про минуле Британії та політичні події, що передували римському вторгненню.

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