Этот правитель не был мужчиной: археолог разгадал загадку короля Верики (фото)

Согласно новой интерпретации древних монет, правителем, способствовавшим вводу римских войск в Британию в 43 году н. э., могла быть женщина. Британский археолог считает, что изображения и латинские надписи на монетах Верики ставят под сомнение давнее предположение о том, что этот правитель был мужчиной.

Майлз Рассел из Университета Борнмута изучил ранее известные монеты и поставил под сомнение то, как историки интерпретировали их надписи и изображения, пишет Arkeonews.

В первой половине I века н. э. Верика правил атребатами — племенем на юге Британии. Он поддерживал тесные политические связи с Римом, но в конечном итоге утратил власть в ходе региональных конфликтов. Согласно традиционной интерпретации, Верика тогда обратился за помощью к императору Клавдию.

Римский историк Кассий Дион описал изгнанника из Британии по имени Берикус, который убедил Клавдия отправить войско в Британию. Историки обычно отождествляют Берикуса с Верикой, что делает этого правителя важной фигурой в событиях, приведших к римскому вторжению в 43 году н. э.

Однако обращение Верики не обязательно было единственной причиной, по которой Рим начал свою военную кампанию. Вторжению также способствовали экспансионистские амбиции Империи и политические расколы среди британских общин.

Аргументация Рассела частично сосредоточена на монетах, отчеканенных от имени Верики. На некоторых из них изображены всадники, физические черты которых, по мнению археолога, можно интерпретировать как женские. Он считает, что эти детали заслуживают более пристального внимания, поскольку они ставят под сомнение предположение о том, что Верика был мужчиной.

На некоторых монетах изображены всадники, физические черты которых можно интерпретировать как женские Фото: Museums Victoria Collections

Однако на монетах железного века не всегда изображались портреты правителей, которые их чеканили. Их изображения могли символизировать военную мощь, политическую власть или мифологических персонажей. Поэтому даже если некоторые воины на монетах Верики были женщинами, это не означало бы автоматически, что правитель был женщиной.

Латинские надписи дают ещё один повод пересмотреть традиционную версию событий. На некоторых монетах есть аббревиатура COM F, которую исследователи обычно толковали как Commios filius, что означает "сын Коммия". Рассел предполагает, что эти же буквы могли означать Commios filia, то есть "дочь Коммия".

Поскольку аббревиатура не позволяет чётко различить эти два латинских слова, возможны оба толкования. Титул REX, который также встречается на монетах Верики, вызывает подобный вопрос. Этот латинский термин обычно означает "король", но Рассел утверждает, что его также могли применять к женщинам-правительницам, которые были союзниками Рима.

Эта интерпретация вызвала возражения со стороны специалистов. Роджер Томлин из Оксфордского университета утверждает, что для доказательства того, что титул rex применялся к женщинам, необходимы четкие сравнительные доказательства. Эксперт по нумизматике Дафна Нэш Бриггс также отмечает, что на некоторых монетах, выпущенных от имени Верики, изображены фигуры, которых можно идентифицировать как мужчин.

Существуют также вопросы, касающиеся исторических источников. Кассий Дион писал примерно через 160 лет после римского вторжения и описывал Берикуса как мужчину. Однако его рассказ не подтверждает напрямую, что Берикус и Верика были одним и тем же лицом. Это означает, что как идентификация, так и традиционное толкование пола Верики требуют тщательного рассмотрения.

На некоторых монетах, выпущенных от имени Верики, изображены фигуры, которых можно идентифицировать как мужчин Фото: Wikimedia Commons

Гипотеза Рассела также связана с исследованиями положения женщин в Британии в железном веке. В исследовании, опубликованном в журнале "Nature" в 2025 году, была проанализирована древняя ДНК и обнаружены доказательства существования в некоторых общинах южной Британии моделей родственных связей и поселений, ориентированных на женщин.

Исследование, в котором участвовал Рассел, показало, что женщины в определенных общинах, как правило, оставались в одних и тех же поселениях на протяжении нескольких поколений, тогда как мужчины переезжали в другие общины в связи с браком. Эти выводы свидетельствуют о том, что женщины могли играть важную роль в поддержании родственных и общественных связей.

Женщины-правительницы уже были известны в древней британской истории. Боудика и Картимандуя — два ярких примера. Теория Рассела предполагает, что Верика также могла быть женщиной, хотя имеющихся доказательств для подтверждения этого недостаточно.

Была ли Верика мужчиной или женщиной — этот вопрос остается открытым, но эта дискуссия показывает, как хорошо известные археологические находки могут поставить под сомнение устоявшиеся представления о прошлом Британии и политических событиях, предшествовавших римскому вторжению.

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