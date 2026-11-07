Таємниця Стоунхенджа: вчені спростували теорію походження головного 6-тонного каменю (фото)

Однією з головних загадок Стоунхенджа є місце, звідки було привезено Вівтарний камінь.

Протягом багатьох років вчені намагалися з’ясувати, де саме було видобуто масивний Алтарний камінь вагою 6 тонн, поки його не встановили в центрі Стоунхенджа. Майже 100 років вважалося, що його доставили із західного Уельсу, але нещодавні дослідження показали, що він прибув із північно-східної Шотландії. Нове дослідження, опубліковане в Journal of the Geological Society, спростовує й цю версію. Таємниця Стоунхенджа стала ще більш заплутаною, пише Daily Mail.

Стоунхендж — це мегалітична споруда на Солсберійській рівнині на півдні Англії, зведена приблизно 5000 років тому. Воно складається з десятків масивних каменів, що утворюють зовнішнє кільце та центральну конструкцію у формі підкови.

Стоунхендж — це мегалітична споруда на Солсберійській рівнині на півдні Англії, зведена приблизно 5000 років тому Фото: Daily Mail

До його складу входять два основні типи каменю: великі сарсени та дрібніші блакитні камені. Перші видобули саме там, де розташований Стоунхендж, другі походять з Уельсу. Їх привезли з відстані приблизно 225 км.

Однак походження Алтарного каменю залишається загадкою. Це плита з пісковика довжиною 4,9 метра, розташована в самому центрі Стоунхенджа. Нещодавні дослідження показали, що її могли привезти з північного сходу Шотландії. Вчені провели нове дослідження, але не змогли виявити місце, де зустрічаються камені з такими самими характеристиками.

Походження Алтарного каменю залишається загадкою Фото: Daily Mail

За словами вчених, вони провели найдетальніший геологічний аналіз Алтарного каменю, дослідивши його структуру, мінеральний склад, хімічні властивості та ізотопні характеристики.

Хоча пісковик широко поширений по всій Великій Британії, вченим поки що не вдалося знайти його точний геологічний аналог. І все ж результати нового дослідження вказують на те, що Алтарний камінь, ймовірно, походить або з південної Шотландії, або з північної Англії.

Вказівною стрілкою позначено вівтарний камінь Фото: Daily Mail

Якщо Алтарний камінь прибув із зазначених регіонів, то стародавнім людям довелося подолати набагато більшу відстань, ніж під час транспортування блакитних каменів для Стоунхенджа. Як їм вдалося перемістити шеститонну плиту з відстані в кілька сотень кілометрів, поки що незрозуміло.

За словами вчених, подальші дослідження мають допомогти розгадати таємницю Алтарного каменю: звідки його насправді привезли?

Інші новини науки