Тайна Стоунхенджа: ученые опровергли теорию происхождения главного 6-тонного камня (фото)
Одной из главных загадок Стоунхенджа является место, откуда был привезен Алтарный камень.
На протяжении многих лет ученые пытались выяснить, где именно был добыт массивный Алтарный камень весом 6 тонн, пока его не установили в центре Стоунхенджа. Почти 100 лет считалось, что его доставили из западного Уэльса, но недавние исследования показали, что он прибыл из северо-восточной Шотландии. Новое исследование, опубликованное в Journal of the Geological Society, опровергает и эту версию. Тайна Стоунхенджа стала более запутанной, пишет Daily Mail.
Стоунхендж – это мегалитическое сооружение на Солсберийской равнине на юге Англии, созданное примерно 5000 лет назад. Оно включает в себя десятки массивных камней, образующих внешнее кольцо и центральную конструкцию в форме подковы.
В его состав входят два основных типа камня: крупные сарсены и более мелкие голубые камни. Первые были добыты там, же, где находится Стоунхендж, вторые происходят из Уэльса. Их привезли с расстояния примерно 225 км.
Но происхождение Алтарного камня остается загадкой. Это плита из песчаника длиной 4,9 метра, расположенная в самом центре Стоунхенджа. Недавние исследования показали, что его могли привезти с северо-востока Шотландии. Ученые провели новое исследование, но не смогли обнаружить место, где встречаются камни с такими же характеристиками.
По словам ученых, они провели самый детальный геологический анализ Алтарного камня, изучив его структуру, минеральный состав, химические свойства и изотопные характеристики.
Хотя песчаник широко распространен по всей Великобритании, ученым пока не удалось найти его точный геологический аналог. И все же результаты нового исследования указывают на то, что Алтарный камень, вероятно, происходит либо из южной Шотландии, либо из северной Англии.
Если Алтарный камень прибыл из указанных регионов, то древним людям пришлось преодолеть намного большее расстояние, чем при транспортировке голубых камней для Стоунхенджа. Как им удалось переместить шеститонную плиту с расстояния в несколько сотен километров пока неясно.
По словам ученых, дальнейшие исследования должны помочь разгадать тайну Алтарного камня: откуда его привезли на самом деле?
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