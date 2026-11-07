Тайна Стоунхенджа: ученые опровергли теорию происхождения главного 6-тонного камня (фото)

Одной из главных загадок Стоунхенджа является место, откуда был привезен Алтарный камень.

На протяжении многих лет ученые пытались выяснить, где именно был добыт массивный Алтарный камень весом 6 тонн, пока его не установили в центре Стоунхенджа. Почти 100 лет считалось, что его доставили из западного Уэльса, но недавние исследования показали, что он прибыл из северо-восточной Шотландии. Новое исследование, опубликованное в Journal of the Geological Society, опровергает и эту версию. Тайна Стоунхенджа стала более запутанной, пишет Daily Mail.

Стоунхендж – это мегалитическое сооружение на Солсберийской равнине на юге Англии, созданное примерно 5000 лет назад. Оно включает в себя десятки массивных камней, образующих внешнее кольцо и центральную конструкцию в форме подковы.

Стоунхендж – это мегалитическое сооружение на Солсберийской равнине на юге Англии, созданное примерно 5000 лет назад Фото: Daily Mail

В его состав входят два основных типа камня: крупные сарсены и более мелкие голубые камни. Первые были добыты там, же, где находится Стоунхендж, вторые происходят из Уэльса. Их привезли с расстояния примерно 225 км.

Но происхождение Алтарного камня остается загадкой. Это плита из песчаника длиной 4,9 метра, расположенная в самом центре Стоунхенджа. Недавние исследования показали, что его могли привезти с северо-востока Шотландии. Ученые провели новое исследование, но не смогли обнаружить место, где встречаются камни с такими же характеристиками.

Происхождение Алтарного камня остается загадкой Фото: Daily Mail

По словам ученых, они провели самый детальный геологический анализ Алтарного камня, изучив его структуру, минеральный состав, химические свойства и изотопные характеристики.

Хотя песчаник широко распространен по всей Великобритании, ученым пока не удалось найти его точный геологический аналог. И все же результаты нового исследования указывают на то, что Алтарный камень, вероятно, происходит либо из южной Шотландии, либо из северной Англии.

Алтарный камень показан стрелкой Фото: Daily Mail

Если Алтарный камень прибыл из указанных регионов, то древним людям пришлось преодолеть намного большее расстояние, чем при транспортировке голубых камней для Стоунхенджа. Как им удалось переместить шеститонную плиту с расстояния в несколько сотен километров пока неясно.

По словам ученых, дальнейшие исследования должны помочь разгадать тайну Алтарного камня: откуда его привезли на самом деле?

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