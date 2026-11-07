Хищник и добыча одновременно: почему кошки не любят, когда трогают их живот, хвост и лапы

Если не реагировать на сигналы, которые подает домашнее животное, то можно получить болезненный укус от раздраженной кошки.

Собаки, как правило, обожают, когда им гладят живот, и даже сами ложатся на спину, чтобы их погладили. Но большинство кошек ненавидят, когда люди прикасаются к их животу. То же самое касается лап и хвоста. Но почему кошкам так неприятно, когда люди прикасаются к этим частям тела? Об этом пишет Live Science.

Микель Дельгадо, специалист по поведению кошек из Университета Пердью говорит, что если трогать кошку за живот, лапы или хвост, то она может активно ворочаться или отворачиваться, чтобы избежать нежелательных прикосновений. Если не реагировать на эти сигналы, то кошка может укусить или сильно поцарапать. Но почему кошки ненавидят прикосновения этих местах?

Хотя специальных научных исследований на эту тему проводилось мало, эксперты выдвинули несколько теорий.

Сара Эллис, эксперт по поведению кошек из организации International Cat Care, говорит, что кошки являются одновременно и хищниками, и добычей. Поэтому они очень оберегают те части тела, которые наиболее уязвимы для травм в случае нападения.

В брюшной полости кошки расположены жизненно важные органы, такие как печень, желудок и кишечник, которые, в отличие от сердца и легких, не защищены грудной клеткой. Поэтому большинство кошек чувствуют угрозу, когда человек пытается потрогать или погладить их живот.

Еще одной уязвимой частью тела кошек является хвост. Когда за кошкой гонится другое животное, в том числе другая кошка, хвост часто оказывается той частью тела, до которой проще всего дотянуться. Поэтому кошки могут нервничать, если кто-то пытается погладить их по хвосту, говорит Эллис.

Есть два объяснения, почему большинство кошек не любят, когда люди прикасаются к их лапам. Во-первых, лапы жизненно важны для кошки в опасных ситуациях, ведь в любой опасности животное может сбежать. Если убежать не удается, то кошка может использовать для защиты когти на лапах. Поэтому ничто не должно ограничивать движение лап, говорят эксперты.

Кроме того, лапы у кошек очень чувствительны, ведь подушечки пальцев остро реагируют на различные раздражители, например, на давление или тепло. Поэтому неудивительно, что кошки не любят, когда трогают их лапы, говорит Дельгадо.

Кошек лучше всего гладить там, где большинству представителей этого вида это нравится: у основания ушей, в области щек или под подбородком. В этих местах расположено множество пахучих желез, и кошки часто трутся этими частями тела о своих сородичей, с которыми они дружат. Кошкам нравится, когда их гладят в этих местах, потому что они относятся к людям так же, как к другим кошкам, говорят эксперты.

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