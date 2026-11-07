Хижак і здобич водночас: чому кішки не люблять, коли їх торкаються за живіт, хвіст і лапи

Якщо не реагувати на сигнали, які подає домашня тварина, то можна отримати болючий укус від роздратованої кішки.

Собаки, як правило, обожнюють, коли їм гладять живіт, і навіть самі лягають на спину, щоб їх погладили. Але більшість котів ненавидять, коли люди торкаються їхнього живота. Те саме стосується лап і хвоста. Але чому котам так неприємно, коли люди торкаються цих частин тіла? Про це пише Live Science.

Мікель Дельгадо, фахівець з поведінки котів з Університету Пердью, зазначає, що якщо торкатися кота за живіт, лапи чи хвіст, він може активно крутитися або відвертатися, щоб уникнути небажаних дотиків. Якщо не реагувати на ці сигнали, кішка може вкусити або сильно подряпати. Але чому кішки ненавидять дотики до цих місць?

Хоча спеціальних наукових досліджень на цю тему проводилося небагато, експерти висунули кілька теорій.

Сара Елліс, експертка з поведінки котів з організації International Cat Care, зазначає, що коти є одночасно й хижаками, й здобиччю. Тому вони дуже оберігають ті частини тіла, які є найбільш вразливими до травм у разі нападу.

У черевній порожнині кішки розташовані життєво важливі органи, такі як печінка, шлунок і кишечник, які, на відміну від серця та легенів, не захищені грудною кліткою. Тому більшість котів відчувають загрозу, коли людина намагається доторкнутися до їхнього живота або погладити його.

Ще однією вразливою частиною тіла котів є хвіст. Коли за кішкою ганяється інша тварина, зокрема інша кішка, хвіст часто виявляється тією частиною тіла, до якої найлегше дотягнутися. Тому кішки можуть нервувати, якщо хтось намагається погладити їх по хвості, каже Елліс.

Є два пояснення, чому більшість котів не люблять, коли люди торкаються їхніх лап. По-перше, лапи є життєво важливими для кішки в небезпечних ситуаціях, адже в разі небезпеки тварина може втекти. Якщо втекти не вдається, то кішка може використовувати для захисту кігті на лапах. Тому ніщо не повинно обмежувати рух лап, кажуть експерти.

Крім того, лапи у кішок дуже чутливі, адже подушечки пальців гостро реагують на різні подразники, наприклад, на тиск або тепло. Тому не дивно, що кішки не люблять, коли їх торкаються за лапи, — каже Дельгадо.

Кішок найкраще гладити там, де це подобається більшості представників цього виду: біля основи вух, у ділянці щік або під підборіддям. У цих місцях розташовано безліч пахучих залоз, і кішки часто труться цими частинами тіла об своїх родичів, з якими вони дружать. Кішкам подобається, коли їх гладять у цих місцях, тому що вони ставляться до людей так само, як до інших кішок, кажуть експерти.

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