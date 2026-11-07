Озонова діра над Антарктидою досягла максимальних розмірів за 10 років: більша за територію США

Як з’ясували вчені, площа озонової діри більш ніж удвічі перевищує площу США і становить 25 мільйонів кв. км.

За даними вчених із NASA, озонова діра над Антарктидою стала найбільшою за останні 10 років. Це стало наслідком нетипових погодних умов над крижаним континентом. Озонова діра в період з 7 вересня по 13 жовтня 2026 року досягла площі в 25 мільйонів квадратних кілометрів. Це більш ніж удвічі перевищує площу території США. За словами вчених, це сьома за величиною озонова діра за 48 років спостережень. Вона збільшилася під впливом потужного полярного вихору, пише Daily Mail.

Озон — це молекула, що складається з трьох атомів кисню. Озоновий шар у стратосфері на висоті приблизно від 11 до 40 кілометрів виконує функцію сонцезахисного екрану. Він захищає все живе на планеті від небезпечного ультрафіолетового випромінювання.

Озонова діра над Антарктидою восени 2026 року стала найбільшою за останні 10 років. Максимального розміру вона досягла 18 вересня. Тоді її площа становила 27 мільйонів квадратних кілометрів. Це 90% від площі найбільшої озонової діри в історії спостережень. Таку площу зафіксували 9 вересня 2000 року.

Озонова діра над Антарктидою восени 2026 року стала найбільшою за останні 10 років Фото: NASA

Цього року озонова діра виявилася величезною, але вона могла б стати ще більшою, якби концентрація речовин, що руйнують озоновий шар, в атмосфері залишалася такою ж високою, як у 2000 році.

Йдеться про хлорфторвуглеці та інші сполуки, які раніше широко використовувалися у виробництві холодильників, кондиціонерів та будівельних матеріалів. Хоча ці хімічні речовини досі присутні в атмосфері, за оцінками вчених, до 2070-х років вони повністю зникнуть, як і озонова діра.

Коли сполуки, що містять хлор і бром, потрапляють в атмосферу, відбувається руйнування озонового шару. Повітряні потоки переносять ці гази у стратосферу, де під впливом ультрафіолетового випромінювання вони розпадаються. Атоми хлору та брому взаємодіють із частинками хмар, що призводить до руйнування озону.

Озонова діра з’являється щоосені, але цього року її величезні розміри пов’язані з незвичайним полярним вихором, зазначають вчені.

Надзвичайно потужний і великий полярний вихор посилив виснаження озонового шару над Антарктидою. Найпотужніші вітри полярного вихору змістилися на кілька градусів далі від Південного полюса, що створило більш обширну зону з умовами, ідеальними для руйнування озону.

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