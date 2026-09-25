Google запускає у космос дата-центр для ШІ: технологія становить загрозу для озонового шару

Компанія Google виведе на орбіту експериментальний супутник, який матиме обчислювальну потужність, достатню для обробки простих запитів до штучного інтелекту.

Не лише компанії SpaceX Ілона Маска та Blue Origin Джеффа Безоса прагнуть вивести дата-центри для ШІ на навколоземну орбіту. Компанія Google також вирішила долучитися до цих космічних перегонів. Наступного тижня на орбіту буде запущено супутник розміром з холодильник, обчислювальна потужність якого порівнянна з одним сервером, пише Futurism.

Експериментальний супутник є частиною проєкту Project Suncatcher. Мета проєкту полягає у використанні сонячного світла, доступного цілодобово, для живлення центрів обробки даних зі штучним інтелектом на навколоземній орбіті. Це дозволило б уникнути перевантаження електромереж, викидів величезної кількості забруднюючих речовин та вичерпання запасів прісної води на Землі.

1 жовтня супутник MVP має бути запущений у космос на ракеті-носії Falcon 9 компанії SpaceX. Варто зазначити, що Google відправляє у космос не повноцінний дата-центр, а лише його експериментальний прототип.

Супутник MVP оснащений чотирма спеціалізованими чіпами, обчислювальна потужність яких порівнянна з потужністю одного сервера у звичайному дата-центрі. Сонячні панелі супутника забезпечуватимуть живлення чіпів потужністю всього близько одного кіловата. Це приблизно стільки ж енергії, скільки потрібно для роботи фена.

Супутник оброблятиме прості запити до ШІ та функціонуватиме протягом року, хоча розрахунковий термін його перебування на орбіті становить до шести років. Зрештою, очікується, що супутник зійде з орбіти під дією гравітації Землі та згорить в атмосфері.

Наступного року компанія Google планує запустити ще два експериментальні супутники, після чого розпочне розгортання мережі з 80 повноцінних центрів обробки даних для ШІ у космосі.

Ідея створення орбітальних центрів обробки даних для ШІ пов’язана з безліччю труднощів. Уламки космічного сміття можуть пошкодити їх, потужне космічне випромінювання може вивести з ладу бортову електроніку, а ще потрібно забезпечувати надійний зв'язок із поверхнею Землі, що знаходиться на відстані сотень кілометрів внизу.

Проте, у міру того як наземні центри обробки даних стикаються з опором громадськості та фізичними обмеженнями, ідея їх розміщення на орбіті Землі стає дедалі привабливішою.

Однак експерти вважають, що орбітальні центри обробки даних для ШІ можуть не вирішити проблем, пов’язаних з їхніми наземними аналогами, а навпаки — створити нові. Створення масштабних угруповань таких супутників може призвести до викиду великої кількості забруднюючих речовин в атмосферу та створити загрозу для озонового шару.

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