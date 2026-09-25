Google запускает в космос дата-центр для ИИ: технология несет угрозу для озонового слоя

Компания Google выведет на орбиту экспериментальный спутник, обладающий вычислительной мощностью для обработки простых запросов к искусственному интеллекту.

Не только компании SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса хотят вывести дата-центры для ИИ на околоземную орбиту. Компания Google тоже решила присоединиться к этой космической гонке. На следующей неделе на орбиту будет запущен спутник размером с холодильник, вычислительная мощность которого сопоставима с одним сервером, пишет Futurism.

Экспериментальный спутник является частью проекта Project Suncatcher. Цель проекта состоит в использовании солнечного света, доступного круглосуточно, для питания дата-центров для искусственным интеллектом на околоземной орбите. Это позволило бы избежать перегрузки электросетей, выбросов огромного количества загрязняющих веществ и истощения запасов пресной воды на Земле.

1 октября спутник MVP должен будет запущен в космос на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX. Стоит уточнить, что Google отправляет в космос не полноценный дата-центр, а лишь его экспериментальный прототип.

Спутник MVP оснащен четырьмя специализированными чипами, вычислительная мощность которых сопоставима с мощностью одного сервера в обычном дата-центре. Солнечные панели спутника будут обеспечивать питание чипов мощностью всего около одного киловатта. Это примерно столько же энергии, сколько требуется для работы фена.

Спутник будет обрабатывать простые запросы к ИИ и функционировать в течение года, хотя расчетный срок его пребывания на орбите составляет до шести лет. В конечном итоге ожидается, что спутник сойдет с орбиты под воздействием гравитации Земли и сгорит атмосфере.

В следующем году компания Google собирается запустить еще два экспериментальный спутника, после чего приступит к развертыванию группировки из 80 полноценных дата-центров для ИИ в космосе.

Идея создания орбитальных дата-центров для ИИ связана с множеством трудностей. Обломки космического мусора могут повредить их, мощное космическое излучение может вывести из строя бортовую электронику, а еще нужно обеспечивать надежную связь с поверхностью Земли, находящейся на расстоянии сотен километров внизу.

Тем не менее, по мере того как наземные дата-центры сталкиваются с противодействием общественности и физическими ограничениями, идея их размещения на орбите Земли становится все более привлекательной.

Но эксперты считают, что орбитальные дата-центры для ИИ могут не решить проблем, связанных с их наземными аналогами, а добавить новые. Создание масштабных группировок таких спутников может привести к выбросу большого количества загрязняющих веществ в атмосферу и создать угрозу для озонового слоя.

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