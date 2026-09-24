Аномалия на обратной стороне Луны помогла решить магнитную загадку спутника Земли

Ученые считают, что нашли доказательство того, что у Луны было глобальное магнитное поле.

У Луны, в отличие от Земли, нет глобального магнитного поля, создаваемого ядром. Одни ученые считают, что такое магнитное поле было у Луны в прошлом, другие утверждают, что его никогда не было. Новые данные, полученные при изучении обратной стороны Луны, решают давний спор. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет Gizmodo.

В астрофизике магнитное поле планетарного тела создается механизмом динамо за счет вращения и конвекции горячих электропроводящих жидкостей в ядре. Глобальное магнитное поле Земли возникает благодаря постоянному движению жидкого железа во внешнем ядре планеты. Это движение создает электрические токи, которые преобразуются в магнитное поле. Но существовало ли лунное динамо? Об этом ученые спорят уже несколько десятилетий.

Предыдущие исследования показывали, что у Луны был механизм динамо, создающий сильное глобальное магнитное поле, в период примерно от 4,25 до 3,5 миллиарда лет назад. Но недавний анализ горных пород, доставленных астронавтами миссии "Аполлон" поставил эти выводы под сомнение. То есть ученые предположили, что лунное динамо вообще не существовало.

Новое исследование показало, что что 4,2 миллиарда лет назад, то есть примерно через 300 миллионов лет после своего формирования Луны, у нее было сильное глобальное магнитное поле, создаваемое лунным динамо. К такому выводу ученые пришли на основании данных, полученных космическими аппаратами, которые измеряли гравитационное поле, а также на основании моделей магнитного поля, построенных на полученных данных.

Анализ показал, что в районе кратера Дьюар на обратной стороне Луны находится огромный, сильно намагниченный объект. Его диаметр составляет примерно 60 км, и он уходит вглубь Луны примерно на 9 км. Ученые выяснили, что это застывшая магма, которая поднялась из недр примерно 4,2 миллиарда лет назад. В районе кратера Дьюар также находится магнитная аномалия. По словам ученых, в этом регионе совпадают в пространстве одна из самых сильных аномалий магнитного поля на обратной стороне Луны и отчетливая гравитационная аномалия. Ученые смогли сначала связать выявленные аномалии с конкретной геологической структурой, а затем оценить минимальную напряженность магнитного поля, необходимую для ее формирования.

В сочетании с результатами гравитационных, орбитальных и магнитных измерений новые данные показывают, что у Луны было сильное глобальное магнитное поле. Расчеты показывают, что напряженность магнитного поля Луны составляла около 11 микротесла. Для сравнения: напряженность магнитного поля Земли сегодня составляет около 50 микротесла.

Таким образом, ученые утверждают, что источником магнитного поля Луны был механизм динамо, действовавший в ядре в течение длительного времени. Однако пока остается неясным, каким образом небольшое лунное ядро могло создавать такое мощное магнитное поле.

Другие новости науки