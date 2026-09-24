Аномалія на зворотньому боці Місяця допомогла розгадати магнітну загадку супутника Землі

Вчені вважають, що знайшли доказ того, що Місяць мав глобальне магнітне поле.

На відміну від Землі, Місяць не має глобального магнітного поля, що створюється ядром. Одні вчені вважають, що таке магнітне поле було у Місяця в минулому, інші стверджують, що його ніколи не було. Нові дані, отримані під час дослідження зворотного боку Місяця, вирішують давню суперечку. Дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише Gizmodo.

В астрофізиці магнітне поле планетарного тіла утворюється за допомогою механізму динамо внаслідок обертання та конвекції гарячих електропровідних рідин у ядрі. Глобальне магнітне поле Землі виникає завдяки постійному руху рідкого заліза у зовнішньому ядрі планети. Цей рух створює електричні струми, які перетворюються на магнітне поле. Але чи існувало місячне динамо? Про це вчені сперечаються вже кілька десятиліть.

Попередні дослідження показували, що Місяць мав механізм динамо, який створював сильне глобальне магнітне поле, у період приблизно від 4,25 до 3,5 мільярда років тому. Однак нещодавній аналіз гірських порід, доставлених астронавтами місії "Аполлон", поставив ці висновки під сумнів. Тобто вчені припустили, що місячне динамо взагалі не існувало.

Нове дослідження показало, що 4,2 мільярда років тому, тобто приблизно через 300 мільйонів років після утворення Місяця, він мав сильне глобальне магнітне поле, яке створювалося місячним динамо. До такого висновку вчені дійшли на підставі даних, отриманих космічними апаратами, які вимірювали гравітаційне поле, а також на підставі моделей магнітного поля, побудованих на основі отриманих даних.

Аналіз показав, що в районі кратера Дьюар на зворотному боці Місяця розташований величезний, сильно намагнічений об’єкт. Його діаметр становить приблизно 60 км, а глибина занурення в Місяць — приблизно 9 км. Вчені з’ясували, що це застигла магма, яка піднялася з надр приблизно 4,2 мільярда років тому. У районі кратера Дьюар також спостерігається магнітна аномалія. За словами вчених, у цьому регіоні в просторі збігаються одна з найсильніших аномалій магнітного поля на зворотному боці Місяця та виразна гравітаційна аномалія. Вчені змогли спочатку пов’язати виявлені аномалії з конкретною геологічною структурою, а потім оцінити мінімальну напруженість магнітного поля, необхідну для її формування.

У поєднанні з результатами гравітаційних, орбітальних та магнітних вимірювань нові дані свідчать про те, що Місяць мав сильне глобальне магнітне поле. Розрахунки показують, що напруженість магнітного поля Місяця становила близько 11 мікротесла. Для порівняння: напруженість магнітного поля Землі сьогодні становить близько 50 мікротесла.

Отже, вчені стверджують, що джерелом магнітного поля Місяця був механізм динамо, який діяв у ядрі протягом тривалого часу. Однак поки що залишається незрозумілим, яким чином невелике місячне ядро могло створювати таке потужне магнітне поле.

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