Озоновая дыра над Антарктидой достигла максимальных размеров за 10 лет: больше территории США

Как выяснили ученые, площадь озоновой дыры более чем в два раза превышает площадь США и составляет 25 миллионов кв.км.

По данным ученых из NASA озоновая дыра Антарктидой стала самой большой за последние 10 лет. Это стало следствием нетипичных погодных условий над ледяным континентом. Озоновая дыра в период с 7 сентября по 13 октября 2026 года достигла площади в 25 миллионов квадратных километров. Это более чем в два раза превышает площадь территории США. По словам ученых, это седьмая по величине озоновая дыра за 48 лет наблюдений. Она увеличилась под воздействием мощного полярного вихря, пишет Daily Mail.

Озон — это молекула, состоящая из трех атомов кислорода. Озоновый слой в стратосфере на высоте примерно от 11 до 40 километров выполняет функцию солнцезащитного экрана. Она защищает все живое на планете от опасного ультрафиолетового излучения.

Озоновая дыра над Антарктидой осенью 2026 года стала самой большой за последние 10 лет. Максимального размера она достигла 18 сентября. Тогда ее площадь составила 27 миллионов квадратных километров. Это 90% от площади самой большой озоновой дыры в истории наблюдений. Такую площадь зафиксировали 9 сентября 2000 года.

Озоновая дыра над Антарктидой осенью 2026 года стала самой большой за последние 10 лет Фото: NASA

Эта озоновая дыра году оказалась огромной, но она могла стать еще больше, если бы концентрация разрушающих озоновый слой веществ в атмосфере оставалась такой же высокой, как в 2000 году.

Речь идет о хлорфторуглеродах и других соединениях, которые ранее широко использовались в производстве холодильников, кондиционеров и строительных материалов. Хотя эти химические вещества до сих пор присутствуют в атмосфере, по оценкам ученых, к 2070-м годам они полностью исчезнут, как и озоновая дыра.

При попадании в атмосферу соединений, содержащих хлор и бром, происходит разрушение озонового слоя. Воздушные потоки переносят эти газы в стратосферу, где под воздействием ультрафиолетового излучения они распадаются. Атомы хлора и брома взаимодействуют с частицами облаков, что приводит к уничтожению озона.

Озоновая дыра появляется каждую осень, но в этом году ее огромный размер связан с необычным полярным вихрем, говорят ученые.

Необычайно мощный и обширный полярный вихрь усилил истощение озона над Антарктидой. Наиболее мощные ветры полярного вихря сместились на несколько градусов дальше от Южного полюса, что создало более обширную зону с условиями, идеальными для разрушения озона.

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