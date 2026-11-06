Посеред Тихого океану причаїлося "чудовисько": схоже, воно змінює колір води (фото)

Недавні дослідження свідчать, що Велика тихоокеанська сміттєва пляма, можливо, змінює колір океану.

Посеред північної частини Тихого океану причаїлося чудовисько — зовсім не кракен і не Ктулху, а величезне творіння людської діяльності. У недавньому дослідженні вчені зробили тривожне відкриття: можливо, ця величезна гора сміття змінює колір самого океану, пише Science Alert.

Велика тихоокеанська сміттєва пляма — величезне дрейфуюче скупчення пластикових відходів, площа якого приблизно вдвічі перевищує територію штату Техас. Відомо, що сміття переноситься й концентрується тут за допомогою океанічних течій, але, попри назву, Велика тихоокеанська сміттєва пляма зовсім не є єдиним щільним скупченням. Воно настільки розріджене, що його неможливо виявити на супутникових знімках, зроблених з навколоземної орбіти.

Принаймні, так вважалося раніше. У новому дослідженні команда з Бергенського університету виявила, що концентрація мікропластику в цій плямі, можливо, досягла рівня, достатнього для зміни кольору океанських вод.

За словами авторів дослідження, вони занепокоїлися, проаналізувавши перший набір супутникових даних щодо цієї сміттєвої плями та помітивши на карті відповідну зміну кольору океану. Вчені не повірили своїм очам, а тому вирішили перевірити ще два інших набори супутникових даних.

Супутникові спостереження, отримані на основі трьох наборів даних, показують зміни кольору океану за два десятиліття Фото: Communications Earth & Environment

Велика тихоокеанська сміттєва пляма розташована всередині гігантської кругової системи течій, відомої як океанічний кругообіг, який перетворився на своєрідну пастку для пластикового сміття. Згідно з дослідженням 2018 року, у ньому міститься близько 1,8 трильйона пластикових фрагментів загальною масою приблизно 79 000 метричних тонн. Значну частину цієї маси становлять викинуті рибальські снасті — інше дослідження показало, що більша частина великого сміття потрапила сюди з рибальської галузі Японії, Китаю, Південної Кореї, Тайваню та США.

Однак, якщо говорити про кількість одиниць, то тут переважають подрібнені фрагменти мікропластику: дані свідчать про те, що вони становлять близько 94 % усіх плаваючих частинок у плямі; при цьому на їхню частку припадає лише близько 8 % від загальної маси.

Зазначимо, що новий аналіз вчених не був присвячений Великій тихоокеанській сміттєвій плямі. Насправді вчені прагнули з’ясувати, як фрагменти мікропластику взаємодіють зі світлом у морському середовищі. Наприклад, раніше лабораторні експерименти виявили щось цікаве: мікропластик розсіює та поглинає світло особливим чином. Це створює своєрідний "оптичний відбиток", який, можливо, можна зафіксувати в певних океанічних умовах

Далі вчені застосували комп’ютерне моделювання, що дозволило виявити такі сліди за допомогою існуючих супутникових систем. Моделі показали, що подібний оптичний ефект може проявлятися при тих концентраціях мікропластику, які, ймовірно, вже присутні у Великій тихоокеанській сміттєвій плямі.

Команда проаналізувала супутникові спостереження за період з 2002 по 2022 роки та виявила, що в районі Великої тихоокеанської плями океан став яскравішим у синьому та зеленому діапазонах спектра. З’явився бірюзовий відтінок, який поступово посилюється.

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