Посреди Тихого океана притаилось "чудовище": похоже, оно меняет цвет воды (фото)

Недавние исследования показывают, что Большое тихоокеанское мусорное пятно, возможно, меняет цвет океана.

Посреди северной части Тихого океана притаилось чудовище — вовсе не кракен и не Ктулху, а огромное порождение человеческой деятельности. В недавнем исследовании ученые сделали тревожное открытие: возможно, эта огромная гора мусора меняет цвет самого океана, пишет Science Alert.

Большое тихоокеанское мусорное пятно — огромное дрейфующее скопление пластиковых отходов, площадь которого примерно вдвое больше территории штата Техас. Известно, что мусор переносится и концентрируется здесь при помощи океанических течений, но, несмотря на название, Большое тихоокеанское мусорное пятно вовсе не является единым плотным комом. Оно настолько разрежено, что его невозможно обнаружить на спутниковых снимках, сделанных с околоземной орбиты.

По крайней мере, так считалось ранее. В новом исследовании команда из Бергенского университета обнаружила, что концентрация микропластика в этом пятне, возможно, достигла уровня, достаточного для изменения цвета океанских вод.

По словам авторов исследования, они были встревожены, проанализировав первый набор спутниковых данных по этому мусорному пятну и заметив на карте соответствующее изменение цвета океана. Ученые не поверили своим глазам, а потому решили проверить еще два других набора спутниковых данных.

Спутниковые наблюдения, полученные на основе трех наборов данных, показывают изменения цвета океана за два десятилетия Фото: Communications Earth & Environment

Большое тихоокеанское мусорное пятно находится внутри гигантской круговой системы течений, известной как океанический круговорот, который превратился в своего рода ловушку для пластикового мусора. Согласно исследованию 2018 года, в нем содержится около 1,8 триллиона пластиковых фрагментов общей массой примерно 79 000 метрических тонн. Значительную часть этой массы составляют выброшенные рыболовные снасти — другое исследование показало, что большая часть крупного мусора попала сюда из рыболовной отрасли Японии, Китая, Южной Кореи, Тайваня и США.

Однако, если говорить о количестве единиц, то здесь преобладают крошеные фрагменты микропластика: данные указывают на то, что они составляют около 94% всех плавающих частиц в пятне; при этом на их долю приходится лишь около 8% от общей массы.

Отметим, что новый анализ ученых не был посвящен Большому тихоокеанскому мусорному пятну. На самом деле ученые стремились выяснить, как фрагменты микропластика взаимодействуют со светом в морской среде. Например, ранее лабораторные эксперименты обнаружили нечто любопытное: микропластик рассеивает и поглощает свет особым образом. Это создает своего рода "оптический отпечаток", который, возможно, можно зафиксировать в определенных океанических условиях

Далее ученые использовали компьютерное моделирование, что позволило обнаружить такие отпечатки с помощью существующих спутниковых систем. Модели показали, что подобный оптический эффект может проявляться при тех концентрациях микропластика, которые, вероятно, уже присутствуют в Большом тихоокеанском мусорном пятне.

Команда проанализировала спутниковые наблюдения за период с 2002 по 2022 годы и обнаружили, что в районе Большого тихоокеанского пятна океан стал ярче в синем и зеленом диапазонах спектра. Появился постепенно усиливающийся бирюзовый оттенок.

Другие новости науки