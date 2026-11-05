Чорна гниль атакує урожай какао: світ може залишитися без шоколаду

Дослідження показують, що руйнівна хвороба загрожує світовим запасам шоколаду. На щастя, вчені вважають, що у них є рішення.

Хвороба "чорна гниль" (black pod disease) знижує врожайність какао по всьому світу приблизно на 30 %. Зміна погодних умов та інші фактори зовнішнього середовища ще більше ускладнюють процес виробництва. На жаль, усі ці проблеми викликають серйозні побоювання щодо того, що в майбутньому світ може залишитися без шоколаду, пише SciTechDaily.

У новому дослідженні вчені з Університету штату Пенсильванія вивели новий сорт какао, який у лабораторних випробуваннях продемонстрував значно вищу стійкість до "чорної гнилі". Зазначимо, що команда використовувала методи редагування геному у поєднанні з традиційною селекцією, щоб зміцнити природні захисні механізми рослини.

За словами головного автора дослідження, професора садівничої ботаніки та молекулярної біології рослин на факультеті рослинництва Коледжу сільськогосподарських наук Університету штату Пенсильванія, Марка Гілтінана, новий сорт какао дозволяє зменшити втрати врожаю, не вдаючись до впровадження чужорідної ДНК. Зазначимо, що ця нова робота стала підсумком десятиліть досліджень і дає надію на те, що в майбутньому світ не зіткнеться з нестачею шоколаду та какао.

Для споживачів шоколад — це продукт, який вони звикли бачити на полицях магазинів щодня. Однак за ним стоїть сільськогосподарська культура та ціла галузь, які стикаються з серйозними труднощами. Справа в тому, що какао особливо чутливе до змін навколишнього середовища через умови, в яких воно еволюціонувало.

За словами вчених, какао походить із лісів Амазонії, де рослини спочатку розвивалися під пологом тропічного лісу, а навколишні дерева допомагали підтримувати відносно стабільні умови. Однак сьогодні какао вирощують у тропічних регіонах Африки, Азії та Латинської Америки — часто умови в цих регіонах значно відрізняються від природного середовища існування цієї рослини.

Ще одна проблема полягає в тому, що в багатьох аспектах какао — вибаглива рослина. Як наслідок, зміни рівня опадів, температури та вологості можуть впливати на її врожайність, а деякі з цих факторів сприяють поширенню хвороб.

Такі зовнішні загрози викликають особливе занепокоєння, оскільки какао-дерева неможливо швидко поліпшити. Справа в тому, що дереву потрібно близько трьох років, щоб дозріти й почати плодоносити, а на виведення та оцінку нового сорту можуть знадобитися десятиліття. Водночас зміна погодних умов — зокрема, підвищення вологості та зростання кліматичної нестабільності — створює більш сприятливе середовище для патогенів і комах-шкідників. На щастя, у новому дослідженні вченим вдалося розробити метод, який, як вважається, дозволить зберегти урожай.

За словами професора Гілтінана, в одному з випадків вони разом із колегами змінили лише дві нуклеотиди в усьому геномі рослини — це дозволило знизити захворюваність какао приблизно на 42%.

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